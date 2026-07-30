30/07/2026
ContilNet Notícias Logo
30/07/2026
ContilPop
Felipe Neto aciona Igor 3k na Justiça e pede R$ 30 mil
Leilane fala como redescobriu sua sexualidade após os 50 anos
Thaila Ayala desabafa sobre diagnóstico cardíaco da filha: “Foi um trauma”
Curiosidades sobre Catharina-Amalia, a futura rainha dos Países Baixos
Nino Abravanel sofre acidente com carro que pertenceu ao cantor MC Kevin
Entenda a polêmica envolvendo a entrevista de Kim Kataguiri na DiaTV
Funcionária de Viih Tube se pronuncia e nega recebimento de indenização
Criador do perfil ‘Café com Teu Pai’ oficializa candidatura a deputado federal
Gustavo Tubarão é criticado por votos em casamento: ‘Era uma trepada’
Quem é Elian Matte, jornalista que publicou carta de despedida na web

Perpétua Almeida volta à disputa por vaga na Câmara: “Estou super animada”

Pré-candidata a deputada federal afirma que enfrenta desafios financeiros, mas aposta na mobilização popular durante a campanha

Por Anne Nascimento, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Perpétua diz que está animada
Perpétua diz que está animada/Foto: Juan Diaz/ContilNet

Após um período fora da disputa eleitoral, a ex-deputada federal Perpétua Almeida afirmou estar animada para retornar às urnas e disputar novamente uma vaga na Câmara dos Deputados. Durante a convenção da Frente Ampla pelo Acre, nesta quinta-feira (30), a pré-candidata destacou a expectativa para a campanha e disse que pretende percorrer bairros e municípios do estado em busca de apoio.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Perpétua lembrou que, na eleição anterior, obteve votação, mas não conseguiu assumir uma cadeira por conta do desempenho da legenda. Para este ano, ela avalia que o cenário é diferente.

“Primeiro eu quero dizer que eu tô super animada de voltar à disputa eleitoral. Na eleição passada teve votos, mas a gente não teve legenda. Esse ano a chapa tá boa, os candidatos estão animados”, afirmou.

A pré-candidata também comentou sobre os desafios que devem marcar a disputa, principalmente em relação à estrutura financeira das campanhas. Segundo ela, partidos maiores costumam ter mais recursos, enquanto siglas menores precisam encontrar outras formas de mobilização.

VEJA MAIS: Kamai diz que Frente Ampla vai além da esquerda: “O Acre não suporta mais”

“Eu sei que eu vou enfrentar um turbilhão de dificuldades por conta da questão financeira. Os partidos maiores têm grana, os partidos menores têm mais dificuldades”, declarou.

Apesar das dificuldades apontadas, Perpétua afirmou que a principal motivação vem do contato direto com a população e da presença de jovens durante os atos políticos.

“Mas, pra mim, o que importa mesmo é essa quantidade de jovens que estão aqui”, disse.

A pré-candidata afirmou ainda que pretende manter uma campanha próxima das comunidades, com visitas e conversas com moradores de diferentes regiões do Acre.

“Eu vou num bairro, eu converso com as pessoas, eu rodo o estado inteiro, então eu tô muito animada”, completou.

Escolha o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.