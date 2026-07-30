Pré-candidata a deputada federal afirma que enfrenta desafios financeiros, mas aposta na mobilização popular durante a campanha

Perpétua diz que está animada/Foto: Juan Diaz/ContilNet

Após um período fora da disputa eleitoral, a ex-deputada federal Perpétua Almeida afirmou estar animada para retornar às urnas e disputar novamente uma vaga na Câmara dos Deputados. Durante a convenção da Frente Ampla pelo Acre, nesta quinta-feira (30), a pré-candidata destacou a expectativa para a campanha e disse que pretende percorrer bairros e municípios do estado em busca de apoio.

Perpétua lembrou que, na eleição anterior, obteve votação, mas não conseguiu assumir uma cadeira por conta do desempenho da legenda. Para este ano, ela avalia que o cenário é diferente.

“Primeiro eu quero dizer que eu tô super animada de voltar à disputa eleitoral. Na eleição passada teve votos, mas a gente não teve legenda. Esse ano a chapa tá boa, os candidatos estão animados”, afirmou.

A pré-candidata também comentou sobre os desafios que devem marcar a disputa, principalmente em relação à estrutura financeira das campanhas. Segundo ela, partidos maiores costumam ter mais recursos, enquanto siglas menores precisam encontrar outras formas de mobilização.

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“Eu sei que eu vou enfrentar um turbilhão de dificuldades por conta da questão financeira. Os partidos maiores têm grana, os partidos menores têm mais dificuldades”, declarou.

Apesar das dificuldades apontadas, Perpétua afirmou que a principal motivação vem do contato direto com a população e da presença de jovens durante os atos políticos.

“Mas, pra mim, o que importa mesmo é essa quantidade de jovens que estão aqui”, disse.

A pré-candidata afirmou ainda que pretende manter uma campanha próxima das comunidades, com visitas e conversas com moradores de diferentes regiões do Acre.

“Eu vou num bairro, eu converso com as pessoas, eu rodo o estado inteiro, então eu tô muito animada”, completou.