A governadora e candidata ao governo do Acre, Mailza Assis (PP), e o senador Alan Rick (Republicanos) trocaram um cumprimento cordial na chegada à TV Rio Branco, nesta terça-feira (25), antes do início da sabatina com os candidatos ao governo.
Mailza chegou à emissora quando Alan Rick já estava sentado no local reservado aos candidatos. Ao perceber a chegada da governadora, o senador se levantou para cumprimentá-la.
O encontro ocorreu em meio à movimentação de apoiadores das diferentes candidaturas na área externa da emissora, que foi marcada por manifestações e provocações entre grupos políticos.
O cumprimento entre os dois candidatos ocorreu de forma rápida e cordial, antes do início da sabatina, que reúne os postulantes ao governo do Acre para apresentar propostas e responder a questionamentos.
Veja o vídeo: