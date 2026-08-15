“Uma casa em silêncio dói tanto”, diz mãe de irmãos vítimas de afogamento

Lúcia também destacou a mobilização de moradores, voluntários e das equipes de resgate durante toda a semana e agradeceu a todos que se juntaram à família. — Foto: Reprodução

Uma semana após o desaparecimento dos filhos nas águas do Rio Juruá, Lúcia Oliveira Araújo, mãe de José Araújo, de 11 anos, e Davi Araújo, de 8 anos, esteve na tarde desta sexta-feira (14) na praia do Estirão do Remanso, em Cruzeiro do Sul, para agradecer aos bombeiros e voluntários que participam das buscas.

José foi localizado dias após o afogamento e sepultado pela família. Já Davi continua desaparecido, e as equipes do Corpo de Bombeiros seguem mobilizadas, atualmente com buscas na superfície do rio.

Diante de dezenas de pessoas que acompanham a operação, Lúcia falou sobre a dor de perder um filho e a esperança de conseguir encontrar Davi. Emocionada, afirmou que tem buscado forças na fé.

“Eu quero dizer que eu estou sentindo uma dor muito grande, mas desde o início eu coloquei nas mãos do Senhor”, disse a mãe.

Lúcia também destacou a mobilização de moradores, voluntários e das equipes de resgate durante toda a semana e agradeceu a todos que se juntaram à família.

“Eu sei que se vocês estão aqui foi porque Deus… vocês foram instrumento de Deus. Então quero deixar aqui a minha gratidão a todos”, declarou.

Em outro momento, a mãe falou sobre a dificuldade de conviver diariamente com a ausência dos dois filhos, ressaltando que eles eram muito próximos dela.

“Tem horas que eu acho que eu não posso suportar, porque é demais. Eu só tinha eles dois, e os meus filhos eram muito apegados a mim”, desabafou.

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Ao final da fala, Lúcia deixou uma mensagem especialmente direcionada às mães que têm filhos em casa. O apelo emocionou as pessoas que acompanhavam o momento.

“Cuidem dos filhos de vocês. Quando os filhos de vocês estiverem fazendo barulho, não peçam para parar, porque uma casa em silêncio dói tanto”, afirmou.

A declaração provocou forte comoção entre os presentes. Pessoas que acompanhavam as buscas se emocionaram e choraram junto com a família, antes de se unirem em oração.

As buscas por Davi continuam no Rio Juruá, com a participação do Corpo de Bombeiros, voluntários e moradores. A família mantém a esperança de localizar a criança após uma semana de mobilização.

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