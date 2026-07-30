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“Vamos ter surpresa nessas eleições”, diz Edvaldo durante convenção de Thor

Deputado também destacou que as chapas proporcionais foram reforçadas

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Edvaldo diz que a aliança ampliou sua relação com a sociedade
Edvaldo diz que a aliança ampliou sua relação com a sociedade/Foto: Juan Diaz/ContilNet

A aliança formada por PT, PCdoB, PV, PSB e Podemos realiza, nesta quinta-feira (30), a convenção que oficializa a pré-candidatura de Dr. Thor Dantas ao governo do Acre nas eleições de 2026. O evento ocorre ao longo do dia e reúne lideranças, filiados, pré-candidatos e apoiadores dos partidos que compõem a coligação.

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Durante a convenção, o deputado estadual Edvaldo Magalhães afirmou que a frente de esquerda chega ao processo eleitoral em um cenário diferente do vivido na última disputa. Segundo ele, a aliança ampliou sua relação com a sociedade e apresenta chapas mais fortalecidas para as eleições deste ano.

“O ambiente político dessas eleições é completamente diferente. Nós estamos reposicionados e encontrando abraços na sociedade”, declarou.

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Edvaldo também destacou que as chapas proporcionais foram reforçadas tanto para a Assembleia Legislativa quanto para a Câmara dos Deputados. Na avaliação do parlamentar, a composição da chapa majoritária torna a coligação mais competitiva.

“Nós estamos com uma chapa majoritária competitiva e atrativa, com uma candidatura de renovação do doutor Thor Dantas para governador e uma candidatura muito competitiva com Jorge Viana para o Senado da República”, afirmou.

Questionado sobre a avaliação de adversários em relação à esquerda, o deputado disse que o grupo está preparado para surpreender nas urnas.

“Eles querem fazer da esquerda e do debate político um olhar no retrovisor. Vão quebrar a cara. As nossas chapas estão completamente reforçadas, com muito mais candidaturas competitivas para deputado estadual e federal. Vamos ter um resultado diferente”, concluiu.
A convenção marca o início da caminhada eleitoral da aliança para a disputa pelo Governo do Acre, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.

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