Edvaldo diz que a aliança ampliou sua relação com a sociedade/Foto: Juan Diaz/ContilNet

A aliança formada por PT, PCdoB, PV, PSB e Podemos realiza, nesta quinta-feira (30), a convenção que oficializa a pré-candidatura de Dr. Thor Dantas ao governo do Acre nas eleições de 2026. O evento ocorre ao longo do dia e reúne lideranças, filiados, pré-candidatos e apoiadores dos partidos que compõem a coligação.

Durante a convenção, o deputado estadual Edvaldo Magalhães afirmou que a frente de esquerda chega ao processo eleitoral em um cenário diferente do vivido na última disputa. Segundo ele, a aliança ampliou sua relação com a sociedade e apresenta chapas mais fortalecidas para as eleições deste ano.

“O ambiente político dessas eleições é completamente diferente. Nós estamos reposicionados e encontrando abraços na sociedade”, declarou.

VEJA MAIS: Perpétua Almeida volta à disputa por vaga na Câmara: “Estou super animada”

Edvaldo também destacou que as chapas proporcionais foram reforçadas tanto para a Assembleia Legislativa quanto para a Câmara dos Deputados. Na avaliação do parlamentar, a composição da chapa majoritária torna a coligação mais competitiva.

“Nós estamos com uma chapa majoritária competitiva e atrativa, com uma candidatura de renovação do doutor Thor Dantas para governador e uma candidatura muito competitiva com Jorge Viana para o Senado da República”, afirmou.

Questionado sobre a avaliação de adversários em relação à esquerda, o deputado disse que o grupo está preparado para surpreender nas urnas.

“Eles querem fazer da esquerda e do debate político um olhar no retrovisor. Vão quebrar a cara. As nossas chapas estão completamente reforçadas, com muito mais candidaturas competitivas para deputado estadual e federal. Vamos ter um resultado diferente”, concluiu.

A convenção marca o início da caminhada eleitoral da aliança para a disputa pelo Governo do Acre, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.