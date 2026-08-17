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Virgílio Viana inicia campanha defendendo um Acre com mais oportunidades

Candidato do PV apresenta o conceito “Acre do Futuro” e defende mais oportunidades no estado

Por Redação ContilNet
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Virgílio Viana inicia campanha defendendo um Acre com mais oportunidades
Virgílio Viana durante o lançamento da campanha/Foto: Ascom

O candidato a deputado federal Virgílio Viana (PV) deu início oficial à sua campanha apresentando o Acre do Futuro, conceito que orienta sua candidatura e parte de uma ideia central: criar mais oportunidades e fazer o estado voltar a acreditar no próprio potencial.

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Para Virgílio, construir esse futuro passa pela industrialização, geração de emprego e renda e combate às desigualdades, trabalhando ao lado dos mais vulneráveis e daqueles que vivem em situações de maior vulnerabilidade. Também significa fazer uma política com coragem para falar de amor e combater o ódio que tomou conta das relações e do debate político.

Candidato apresenta o conceito “Acre do Futuro”/Foto: Ascom

Na abertura da campanha, Virgílio compartilha parte da trajetória que vem construindo nos últimos meses, percorrendo cidades e comunidades, ouvindo histórias e conhecendo de perto os desafios de quem vive, trabalha e sonha por aqui. Mais do que apresentar uma candidatura, ele faz um convite para uma nova caminhada: construir um lugar com mais perspectivas para quem quer estudar, trabalhar, empreender e realizar seus projetos sem precisar ir embora em busca de oportunidades.

Virgílio Viana destaca oportunidades para os acreanos/Foto: Ascom

“A nossa juventude não nasceu para desistir dos seus sonhos. E o nosso futuro não pode continuar parado”, afirma Virgílio, em uma das frases que sintetizam o espírito da campanha. A mensagem também é um chamado para que a população faça parte dessa jornada e de uma geração que decidiu olhar para frente, com coragem para construir novos caminhos e fazer o estado avançar.

Virgílio Viana concorre a deputado federal pelo PV, com o número 4321.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria
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