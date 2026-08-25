Análise: Lula teme impacto de caso Lulinha na militância do PT

Compartilhar matéria

A investigação que envolve Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, segue gerando desdobramentos e preocupações no campo político. A cada dia surgem novos elementos relacionados ao caso, que envolve também o ex-chefe de gabinete conhecido como Marcola, e o tema não para de rondar a agenda de Lula, mesmo quando ele tenta se concentrar em compromissos oficiais e de campanha. A apuração é do analista de Política da CNN Pedro Venceslau ao Hora H.

Nesta terça-feira (25), em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da cerimônia do Dia do Soldado no Quartel-General do Exército e foi embora sem responder às perguntas dos jornalistas sobre o filho e sobre o ex-chefe de gabinete.

PT acredita que caso “bateu num teto”, mas reconhece riscos

O discurso oficial do Partido dos Trabalhadores, mesmo em conversas reservadas, é de que a investigação do INSS envolvendo o Lulinha já teria chegado ao seu limite de repercussão.

No entanto, segundo Pedro Venceslau, o próprio partido reconhece que o caso se tornou “material de campanha para o adversário” e que Lula terá de lidar com esse tema até o primeiro e o segundo turno das eleições.

Lula teria manifestado a diversos interlocutores, inclusive em palanques, uma preocupação específica com a militância do PT. Nesse contexto, a militância não se restringe ao militante histórico do partido, mas inclui aquele eleitor engajado que, na reta final da campanha, pede votos, conversa com amigos, atua nas redes sociais e mobiliza seu entorno.

Temor de abalo no entusiasmo dos eleitores

O maior receio é que o caso do Lulinha acabe reduzindo o entusiasmo desse eleitor engajado justamente na semana decisiva das eleições, período em que, segundo especialistas em marketing eleitoral, ocorre o fenômeno chamado de “antipetismo de chegada”.

Diante disso, Lula teria pedido que militantes — incluindo integrantes de movimentos sociais, candidatos a deputado, ex-ministros e petistas de base — intensifiquem o trabalho de corpo a corpo nas ruas.

A orientação seria para que os diretórios do PT, presentes em quase todas as cidades do Brasil, mobilizem seus militantes para defender o governo, combater fake news e tentar convencer eleitores indecisos.

Os textos gerados por inteligência artificial na CNN Brasil são feitos com base nos cortes de vídeos dos jornais de sua programação. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN. Clique aqui para saber mais.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites