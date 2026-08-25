Área de milho na Argentina deve ficar estável em 2026/27

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A Argentina deve plantar 8,4 milhões de hectares de milho para a safra 2026/27, sem alterações em relação ao ciclo anterior, já que as melhores condições de umidade associadas ao fenômeno climático El Niño favorecem o plantio, mesmo que os riscos de pragas e os custos mais elevados pesem sobre os planos dos agricultores, informou a Bolsa de Grãos de Buenos Aires nesta terça-feira.
A previsão sugere que é improvável que os agricultores do terceiro maior exportador mundial de milho alterem drasticamente seus planos de plantio, apesar das condições mistas em todo o país.
A área projetada também permanece acima da média das últimas cinco safras.
A bolsa informou que o El Niño está melhorando a disponibilidade de água em grande parte do cinturão agrícola, impulsionando as perspectivas para o milho durante a estação de cultivo.
No entanto, alertou que chuvas excessivas nas regiões do leste podem atrasar os trabalhos no campo e aumentar o risco de pragas e doenças, enquanto solos excessivamente úmidos em algumas zonas do sul também podem retardar o plantio.
Espera-se uma queda na área de plantio de milho no norte, onde a preocupação com a praga da cigarrinha está desestimulando o plantio, informou a bolsa.
Em contrapartida, esperam-se aumentos modestos nas áreas centrais de cultivo, onde a melhoria da umidade do solo está favorecendo a safra.
A safra também exige grandes investimentos iniciais, observou a bolsa, com os custos de diesel e fertilizantes continuando a ser um desafio para os agricultores.
Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por reuters.