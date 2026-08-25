Área de milho na Argentina deve ficar estável em 2026/27

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A Argentina deve plantar 8,4 milhões ​de hectares de milho para ​a safra 2026/27, sem alterações em relação ao ciclo anterior, já que as melhores condições de umidade associadas ao fenômeno climático El Niño favorecem o plantio, mesmo que os riscos de pragas e os custos mais elevados ⁠pesem sobre os ​planos dos agricultores, informou a Bolsa de Grãos ​de Buenos Aires nesta terça-feira.

A previsão sugere que é ⁠improvável que os agricultores ⁠do terceiro maior exportador mundial de milho ​alterem ‌drasticamente seus planos de plantio, apesar das condições mistas ⁠em todo o país.

A área projetada também permanece acima da média das últimas cinco safras.

A bolsa informou que o ‌El Niño ⁠está melhorando ‌a disponibilidade de água em grande parte do cinturão agrícola, impulsionando as perspectivas para o milho durante a ⁠estação de cultivo.

No entanto, ⁠alertou que chuvas excessivas nas regiões do leste podem atrasar os trabalhos ‌no campo e aumentar o risco de pragas e doenças, enquanto solos excessivamente úmidos em algumas zonas do sul também podem retardar o plantio.

Espera-se uma queda ‌na área de plantio de milho no norte, onde a preocupação com a praga da cigarrinha está ⁠desestimulando o plantio, informou a bolsa.

Em contrapartida, esperam-se aumentos modestos nas áreas centrais de cultivo, onde a melhoria ​da umidade do solo está favorecendo a safra.

A safra também ​exige grandes investimentos iniciais, observou a bolsa, com os custos de diesel e fertilizantes continuando a ser um desafio para os agricultores.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por reuters.

Conteúdo Original / Fonte: reuters