Atlas/Bloomberg: para 77,5%, opinião de influenciadores não muda voto

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A pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (6) apontou que, para 77,5% dos entrevistados, o apoio de um influenciador digital a um candidato não altera a sua intenção de voto.

Para 14,3%, a resposta dependeria do influenciador ou do candidato. Já 3% afirmaram ser mais propensos a votar no candidato se ele tiver apoio de um influenciador digital, mesmo percentual dos que se dizem menos propensos a votar. Os indecisos somam 2,2%.

Questionados se, alguma vez, um conteúdo publicado por um influenciador digital teve a capacidade de mudar sua opinião sobre um tema política, um candidato ou a avaliação de um governo, 72,3% dos entrevistados responderam que “não, nunca“, enquanto 15,2% afirmaram que sim, “mais de uma vez“. Outros 13% disseram que isso ocorreu apenas “uma vez“.

Metodologia

Foram ouvidas 5.021 pessoas entre os dias 22 e 27 de julho. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

A pesquisa foi realizada com recursos próprios do instituto e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-08602/2026.

TópicosEleições 2026Pesquisas eleitorais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por polianafarias.

Conteúdo Original / Fonte: polianafarias