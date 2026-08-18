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Atriz Glória Menezes deixa três filhos; veja quem são

Por CNN Brasil
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Atriz Glória Menezes deixa três filhos; veja quem são

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A atriz Glória Menezes (1934-2026) morreu na tarde desta terça-feira (18) em sua casa no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada à CNN Brasil por meio da assessoria da artista. Ainda não há mais informações sobre o velório da artista.

Considerada primeira-dama da TV brasileira, a gaúcha foi pioneira ao protagonizar uma novela diária na televisão brasileira e viveu personagens icônicas desde que estreou como atriz no final da década de 1950.

Com sua partida, Glória deixa três filhos: Tarcísio Filho, nascido de seu segundo casamento com o também ator Tarcísio Meira; além de Maria Amélia Brito e João Paulo Brito, frutos de seu relacionamento com Arnaldo Brito.

Do trio, apenas um dos herdeiros seguiu os passos de Menezes no universo artístico. O caçula, Tarcísio, que recebeu o nome em homenagem ao pai, também se tornou ator. Ao longo de sua carreira, ele atuou em grandes sucessos como “Éramos Seis” (1994), “A Casa das Sete Mulheres” (2003), “Êta Mundo Bom!” (2016) e “Deus Salve o Rei” (2018).

Fora dos holofotes, João Paulo e Maria Amélia seguiram carreiras distantes da arte. O primogênito se tornou médico veterinário e Maria optou por manter detalhes de sua carreira em privado.

Além dos filhos, Menezes também deixa dois netos: Theo Fagundes, herdeiro de Tarcísio e da publicitária Mocita Fagundes, e João Paulo da Cruz Britto Filho, filho do primogênito da atriz.

Glória Menezes se dedicou à atuação pela maior parte de sua vida. Ela era aluna da Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP) quando fundou o grupo teatral Jovens Independentes e optou por abandonar os estudos para mergulhar na companhia.

A atriz veterana tornou-se presença constante na televisão brasileira e acumulou trabalhos em mais de 40 novelas, além de minisséries e seriados. Ao estrear no cinema, como parte integrante do elenco de “O Pagador de Promessas” (1962), ela conquistou sua primeira e única Palma de Ouro no Festival de Cannes. 

*Com informações de Mariana Valbão, sob supervisão de Fernanda Pinotti, da CNN Brasil

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por luizazequim.

Conteúdo Original / Fonte: luizazequim
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