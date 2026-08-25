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Churrasco dentro de um balde. Foi essa ideia que deu fama para um restaurante de São Luís, no Maranhão.

Idealizada pelo Nabroca Spetto’s, a opção de servir a comida dentro de um balde e a quantidade de comida oferecida chamaram a atenção nas redes sociais. A repercussão local fez com que o estabelecimento recebesse cerca de dez mensagens por minutos, obrigado a equipe de funcionários a interromper temporariamente os pedidos.

Como funciona o churrasco no balde?



Servido em um recipiente com capacidade de seis litros, o prato reúne carne, arroz, purê, vinagrete e farofa em camadas repetidas. Montado para ser consumido por várias pessoas, rende de seis até sete porções. De acordo com o restaurante, os ingredientes da montagem são os seguintes:

Carnes assadas na churrasqueira;

Arroz temperado;

Purê;

Vinagrete;

Farofa;

Queijo coalho;

Banana;

Geleia de pimenta.

Os alimentos são inseridos em três camadas, de forma alternada, permitindo que os acompanhamentos e as carnes fiquem divididos de modo uniforme.

Apesar da fama, o item mais vendido no restaurante é a cumbuca, uma alternativa bem menor. Segundo o dono do estabelecimento, Pedro Monteiro, dois baldes são vendidos a cada 50 cumbucas comercializadas.

Material do balde trouxe críticas

Inicialmente o prato era servido em um balde de plástico, semelhante aos utilizados em lojas de utilidades domésticas. Após ser questionado sobre o uso apropriado para refeições, o restaurante informou que todos os recipientes foram substituídos por versões de inox.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), toda embalagem e utensílio destinados ao contato direto com alimentos deve atender às regras estabelecidas pelo órgão.

Vídeo com montagem viralizou

Com mais de 5 milhões de visualizações, o vídeo viral mostra a montagem completa do prato, com cada camada sendo inserida até o balde ficar completamente cheio.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Nabroca spetto”s (@nabrocaspettos)

Início do restaurante e inspiração para o prato

A história do Nabroca Spetto’s teve início em 2024, ainda como uma barraquinha na calçada. No mesmo ano passou a funcionar em um espaço próprio. A ideia para o churrasco no balde surgiu em partidas de futebol na região. Pedro observava grupos de amigos se reunirem para compartilhar comidas e bebidas servidas em recipientes grandes, e então resolveu adotar e adaptar a mesma dinâmica.

Dessa forma, consegue atender principalmente famílias e grupos de amigos, uma vez que o público costuma chegar com quatro a cinco pessoas de uma vez.

Antes de abrir seu negócio, Pedro trabalhou com materiais recicláveis e até iniciou uma graduação em gastronomia, mas interrompeu o curso para ajudar sua família. Após faturar R$ 249 mil de faturamento bruto em 2025, a estimativa é que esse número alcance mais de R$ 350 mil em 2026.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por kilbermoreira.

Conteúdo Original / Fonte: kilbermoreira