Ciclone bomba chega ao Brasil hoje e Defesa Civil Nacional faz alerta

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A Defesa Civil Nacional emitiu um alerta à população para a chegada de um ciclone bomba ao Brasil a partir das 9h desta quinta-feira (6). O fenômeno deve atingir principalmente as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste com uma frente fria que vai causar ventania e temporais nos próximos dias.

Segundo o órgão, alertas de emergência serão emitidos por meio de aplicativos em aparelhos celulares, como SMS, Whatsapp, Telegram e Google Public Alerts, e em televisões por assinatura, conforme a passagem do ciclone.

A região Sul deve ser a mais afetada, principalmente o Rio Grande do Sul, que está em alerta vermelho (de grande perigo) segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

As chuvas podem passar de 100 milímetros por dia e os ventos podem ficar acima de 100 km/h no estado gaúcho na sexta-feira (7). Também há previsão de granizo.

Também há chances de tempestade e ventania nos estados de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, além do litoral de São Paulo.

Em caso de emergências, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil por meio do SMS, enviando o CEP do local atingido para o número 40199, ou do WhatsApp, para (61) 2034-4611.

O que é o ciclone bomba?

O ciclone bomba, como popularmente é chamado, consiste na formação de um ciclone extratropical intenso. A partir desta quinta, a formação do fenômeno pode trazer temporais, granizos e ventanias fortes para algumas regiões brasileiras, assim como para a Argentina e o Uruguai.

Tecnicamente chamado de ciclogênese explosiva ou bombogênese, o ciclone bomba ocorre quando um sistema de baixa pressão atmosférica se intensifica de forma muito rápida. Ele recebe esse nome pela forma explosiva como se origina.

Para receber a classificação, a pressão central do sistema deve cair pelo menos 24 milibares em um período de 24 horas. O processo acontece principalmente em regiões de alta latitude, onde massas de ar muito frias encontram massas de ar mais quentes.

Efeitos pós-ciclone bomba

Após a passagem do fenômeno, a entrada de uma massa de ar frio deve provocar uma queda nas temperaturas. O frio deve se intensificar na Região Sul a partir de domingo (9) e avançar para áreas do Centro-Oeste e Sudeste nos outros dias.

As autoridades recomendam que a população acompanhe as atualizações meteorológicas, já que a trajetória e a intensidade do sistema podem sofrer ajustem conforme o fenômeno evolui.

*Sob supervisão de Carolina Figueiredo

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giulianazanin.

Conteúdo Original / Fonte: giulianazanin