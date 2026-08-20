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Claudia Raia conta como engravidou naturalmente após tentativas de FIV

Por CNN Brasil
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Claudia Raia conta como engravidou naturalmente após tentativas de FIV

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A atriz Claudia Raia, 59, abriu o coração sobre sua jornada para engravidar após os 50 anos durante a estreia da nova temporada do programa “Na Palma da Mari – Entre Mulheres”. Novos episódios vão ao ar toda quinta no YouTube do CNN Pop e aos sábados, às 22h45.

A atriz revelou detalhes do processo que envolveu seis ciclos de estimulação ovariana, o congelamento de óvulos e uma tentativa frustrada de fertilização in vitro (FIV) — que, de forma inesperada, abriu caminho para uma gravidez natural.

Seis ciclos de estimulação e a tentativa de FIV

Claudia contou que iniciou o processo de coleta de óvulos aos 48 anos, passando por seis ciclos de estimulação ovariana até obter óvulos considerados viáveis para o congelamento. “Tirei os seis óvulos bons e ficaram lá congelados”, relatou, explicando que ela e o companheiro Jarbas precisaram de tempo para refletir sobre o desejo real de ter um filho. “Eu precisava muito saber se eu queria ter esse terceiro filho”, afirmou.

Aos 55 anos, após uma conversa com Jarbas, Claudia decidiu avançar com a FIV. No entanto, o processo não teve o resultado esperado: os óvulos não foram fecundados e os embriões não se formaram.

“O que aconteceu? O embrião não se formou”, disse ela. Ao receber a notícia, Claudia contou que havia feito uma espécie de acordo consigo mesma: “Deus, se for para a nossa felicidade, me dê de primeira. Porque eu não vou encher o meu corpo de hormônio.” Ao saber do insucesso, reagiu com resignação: “Só olhei pra cima e falei: ‘Ok, entendi’.”

A surpresa da gravidez natural

O capítulo mais surpreendente da história veio nos meses seguintes. Claudia relatou que, por nunca ter feito uso de hormônios anteriormente, a dose utilizada no tratamento de FIV provocou uma reação inesperada em seu organismo: ela voltou a ovular. Durante três meses consecutivos, voltou a menstruar com regularidade, algo que ela e sua médica inicialmente atribuíram a um “escape da menopausa”.

No terceiro mês, a médica pediu que Claudia fosse ao consultório para realizar um ultrassom. O resultado surpreendeu a todos: “Você está ovulando”, disse a médica. Claudia conta que reagiu com incredulidade: “Eu disse: ‘Oi, você está bem louca, né? Que eu estou na menopausa’.”

A médica, então, informou que havia dois óvulos no ovário direito e um no esquerdo, e fez um alerta inusitado: “Cuidado para não engravidar.” A frase, dita a uma mulher de 55 anos em menopausa, arrancou risadas das duas. Luca, o filho de Claudia, é o resultado dessa história improvável — um bebê que ela define como “filho da menopausa”.

O episódio completo lança no YouTube do CNN Pop nesta quinta-feira (20), às 20h, e vai ao ar na CNN Brasil no sábado (22), às 22h45.

A temporada “Na Palma da Mari – Entre Mulheres” contará ainda com a participação de outras convidadas, como Camila Frender, Júlia Faria e Fe Paes Leme.

Os textos gerados por inteligência artificial na CNN Brasil são feitos com base nos cortes de vídeos dos jornais de sua programação. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN. Clique aqui para saber mais.Acompanhe Pop nas Redes SociaisTópicos#CNNPopClaudia Raia

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por anabeatrizdias.

Conteúdo Original / Fonte: anabeatrizdias
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