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Cruzeiro x Atlético-MG: veja escalações e onde assistir à Copa do Brasil

Por CNN Brasil
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Cruzeiro x Atlético-MG: veja escalações e onde assistir à Copa do Brasil

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Cruzeiro e Atlético-MG estão escalados para o grande clássico mineiro que abre a fase de quartas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira (25). A partida de ida do confronto será no Mineirão.

Este será o terceiro confronto entre os rivais de Belo Horizonte em 2026. O Galo ganhou duas partidas, mas o triunfo da Raposa acabou valendo o título do Campeonato Mineiro, em clássico que terminou numa verdadeira batalha campal.

O jogo de volta, na Arena MRV, será na próxima terça (1). O rival que avançar encara na semifinal o vencedor de outro clássico: Grêmio ou Internacional, que iniciam o confronto na quinta-feira (27), no Beira-Rio.

Escalação do Cruzeiro

  • Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Wesley, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

🦊📝 O Cabuloso está escalado para o primeiro jogo contra o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil! VAMOS, CRUZEIRO!!

— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) August 25, 2026

Escalação do Atlético-MG

  • Everson; Alan Franco, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon, Castaño e Fred; Bernard, Cuello e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

📋 GALO ESCALADO! Veja a nossa escalação para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil!

— Atlético (@Atletico) August 25, 2026

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por luccasoliveira.

Conteúdo Original / Fonte: luccasoliveira
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