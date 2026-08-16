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Defesa Civil envia dois alertas vermelhos para chuvas em quatro horas no RS

Por CNN Brasil
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Defesa Civil envia dois alertas vermelhos para chuvas em quatro horas no RS

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A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu dois alertas severos para chuvas e tempestades em diferentes regiões do estado, entre a noite deste sábado (15) e a madrugada deste domingo (16).

Os avisos, classificados como de risco muito alto, foram enviados em um intervalo de menos de quatro horas e incluíram municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre e do interior gaúcho.

O primeiro alerta foi disparado pelo sistema de Cell Broadcast por volta das 23h para Porto Alegre e municípios da Região Metropolitana. O aviso incluía Arroio dos Ratos, Charqueadas, Eldorado do Sul, Guaíba e São Jerônimo.

Segundo a Defesa Civil, havia condições para tempestades acompanhadas de ventos fortes e queda de granizo. O alerta tinha validade até às 3h20.

Poucas horas depois, por volta das 2h50 deste domingo, um segundo aviso foi emitido para Caçapava do Sul e Encruzilhada do Sul. Nesse caso, o órgão alertou para tempestades com risco muito alto de destelhamentos. O comunicado permaneceu válido até às 3h35.

A Defesa Civil orientou os moradores das áreas atingidas a permanecerem em locais protegidos, fecharem portas e janelas e desligarem aparelhos eletrônicos da tomada. O órgão também recomendou que animais domésticos fossem mantidos em locais seguros.

Previsão para Porto Alegre

A instabilidade ocorre em meio à previsão de chuva para Porto Alegre neste domingo. Segundo o Climatempo, a capital deve ter tempo nublado, com chuva durante a manhã e no início da tarde, seguida de redução gradual da nebulosidade.

As temperaturas devem variar entre 16°C e 24°C, com previsão de 25,1 milímetros de chuva e 90% de probabilidade de precipitação.

Para segunda-feira (17), a previsão indica melhora nas condições meteorológicas, com sol, poucas nuvens e névoa durante a manhã. Não há previsão de chuva, e os termômetros devem permanecer entre 16°C e 24°C.

Estado ainda se recupera de temporais

Os novos alertas são emitidos enquanto o Rio Grande do Sul ainda enfrenta os impactos de eventos meteorológicos recentes.

Entre os dias 5 e 6 de agosto, a passagem de um ciclone-bomba provocou estragos em mais de 110 municípios. Foram registrados destelhamentos e quedas de árvores e postes, além de ventos superiores a 100 km/h.

Um tornado atingiu Pedro Osório, que deixou uma pessoa morta e cinco feridas. Municípios como Santa Vitória do Palmar e Chuí também chegaram a ficar sem energia elétrica por vários dias.

Defesa Civil reforça orientação

Diante da possibilidade de novos temporais, a Defesa Civil recomenda que a população acompanhe os alertas meteorológicos e siga as orientações dos órgãos oficiais.

O órgão também orienta os moradores a conhecerem os planos de contingência dos municípios e os locais indicados para abrigo em caso de emergência.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Khauan Wood.

Conteúdo Original / Fonte: Khauan Wood
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