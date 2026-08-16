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Unicamp realiza feira de profissionalização para jovens pretos e pardos

Por CNN Brasil
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Unicamp realiza feira de profissionalização para jovens pretos e pardos

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Para impulsionar a inserção de jovens pretos e pardos no mercado de trabalho, a Universidade Estadual de Campinas realiza a Unicamp Black Network.

A 5ª edição do evento vai ser no dia 2 de setembro, das 15h às 20h, no prédio da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp em Campinas, interior de São Paulo.

As inscrições são gratuitas e os ingressos podem ser adquiridos no link. 

O encontro permite que os participantes debatam oportunidades, entendam o mercado de trabalho atual e ampliem as possibilidades de carreira. A feira busca também servir como um ponto de encontro entre empresas que tenham processos seletivos de contratação em aberto e candidatos que se encaixem no perfil.

Levantamento da UBN indica que, há pouco mais de uma década, a quantidade de alunos pretos, pardos e indígenas na Unicamp não ultrapassava 18%.

“Em engenharia mecânica, curso historicamente elitizado, o baixo percentual desses grupos era ainda mais evidente. Em 2025, entre 140 alunos ingressantes, havia dois estudantes pretos, um pardo e nenhuma mulher preta”, informa o coletivo em nota enviada à CNN Brasil.

A UBN estima que o evento deste ano deve reunir cerca de mil pessoas, entre universitários, alunos de outras instituições de ensino e o público em geral.

Serviço

5º Encontro com Unicamp Black Network (UBN) – Campinas-SP

  • Local: Prédio da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest)
  • Endereço: Rua Josué de Castro, 120, campus da Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz – Barão Geraldo, Campinas-SP
  • Data: 2 de setembro, quarta-feira
  • Horário: 15h às 20h
  • Entrada: Gratuita
  • Inscrições e retirada de ingressos: Site da sympla
  • Organização: Unicamp Black Network (UBN)
  • Informações: Instagram

TópicosUnicampUniversidade

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por mariagiacomelli.

Conteúdo Original / Fonte: mariagiacomelli
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