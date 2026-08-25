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Dolly Parton morreu após uma “breve batalha contra o câncer”, diz site

Por CNN Brasil
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Dolly Parton morreu após uma “breve batalha contra o câncer”, diz site

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A cantora Dolly Parton, 80, morreu nesta terça-feira (25) após uma “breve batalha contra o câncer”. A informação foi revelada pela equipe da artista para a revista americana People, que informou ainda que o tipo de câncer não foi divulgado.

“Após enfrentar bravamente uma breve batalha contra o câncer, Dolly deixou sua vida terrena hoje no Centro de Câncer Vanderbilt-Ingram, cercada por seus entes queridos”, citou o comunicado.

No vídeo em que anunciam a morte de Dolly, publicado pelo seu sobrinho, Brian, ele revelou uma conversa que teve com a cantora, que falou sobre sua morte. “Dolly me ligou e disse que desejava descansar em uma linda cama de algodão, porque, depois de uma vida usando pesados paetês, finalmente merecia estar confortável e descansar um pouco”, falou o segurança.

Segundo a People, a cantora foi internada no Centro de Câncer Vanderbilt-Ingram em Nashville na sexta-feira, 21 de agosto, onde faleceu quatro dias depois. Como a revista noticiou anteriormente, Parton enfrentava problemas renais e autoimunes antes de sua morte.

Neste ano, a estrela da música country cancelou sua residência em Las Vegas devido a problemas de saúde. Em um vídeo publicado pela artista, Dolly esclareceu que seu sistema imunológico e digestivo estavam “totalmente desequilibrados nos últimos dois anos”.

Veja como será o funeral da cantora

O funeral de Dolly Parton será privado e íntimo, de acordo com um comunicado oficial. “A pedido de Dolly, será realizada uma pequena cerimônia privada para a família imediata”, diz o comunicado.

Ainda conforme o comunicado, fãs e amigos são encorajados a prestarem homenagens nas redes sociais ou a deixarem uma mensagem no site oficial da estrela. Em vez de flores, a família pediu doações para a Biblioteca da Imaginação de Dolly Parton.

Nas redes sociais, o presidente americano Donald Trump homenageou a estrela. Outros famosos também prestaram tributo à americana.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por anabeatrizdias.

Conteúdo Original / Fonte: anabeatrizdias
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