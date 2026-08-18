Emirados Árabes Unidos afirmam que mísseis detectados foram lançados do Irã

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O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos informou nesta terça-feira (18) que detectou dois mísseis balísticos lançados do Irã, primeira ocorrência do tipo desde o ataque de 4 de maio ao porto de Fujairah.

Segundo o ministério, um míssil caiu em águas territoriais, enquanto o outro caiu fora do limite delas.

Não houve comentário imediato por parte do Irã.

O lançamento dos mísseis ocorre após o fim do prazo de 60 dias para as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã sem quaisquer avanços, aumentando os temores de uma nova escalada no conflito que vem prejudicando a navegação pelo Estreito de Ormuz desde fevereiro.

“O Ministério da Defesa afirma estar totalmente preparado para lidar com quaisquer ameaças e enfrentar com firmeza tudo o que vise desestabilizar a segurança do Estado”, afirmou a pasta em comunicado.

Na manhã desta terça-feira, o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos enviou um alerta por telefone aos residentes informando que a situação estava segura e que as pessoas deveriam retomar suas atividades normais, após um alerta anterior para uma ameaça de míssil.

Os Emirados Árabes Unidos haviam acusado recentemente o Irã de atacar navios da empresa estatal ADNOC enquanto transitavam pelo Estreito de Ormuz.

O Irã não assumiu a responsabilidade pelos ataques aos navios da ADNOC.

A Guarda Revolucionária do Irã já havia ameaçado tomar medidas contra navios que transitassem pelo estreito caso estivessem ligados a adversários de Teerã ou não cumprissem as diretrizes iranianas.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por lucasoliveira.

Conteúdo Original / Fonte: lucasoliveira