18/08/2026
ContilNet Notícias Logo
18/08/2026
ContilPop
Influenciadora de 33 anos morre após complicações de cirurgia e marido faz desabafo
“Não quero ser sua”: música de Marina Sena viraliza em meio a término
Laura Cardoso partiu a menos de um mês de celebrar 99 anos de idade
Neta detalha último momento de Laura Cardoso: “Respirou e foi embora”
Viúva aos 52 anos, Laura Cardoso nunca voltou a se casar: “Acho que não encontrei”
Quem era Carlos Cesare, ator que interpretou Pablo no Qual é a Música?
Fábio Porchat e pai ganham ação após falsas acusações sobre Lei Rouanet
Repercussão do término de Marina Sena e Juliano Floss movimenta fãs
Bisneto de Laura Cardoso diz que atriz morreu “do jeito que queria”
Globo tira Sessão da Tarde do ar após morte de Laura Cardoso

Emirados Árabes Unidos afirmam que mísseis detectados foram lançados do Irã

Por CNN Brasil
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Emirados Árabes Unidos afirmam que mísseis detectados foram lançados do Irã

Compartilhar matéria

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos informou nesta terça-feira (18) que detectou dois mísseis balísticos lançados do Irã, primeira ocorrência do tipo desde o ataque de 4 de maio ao porto de Fujairah.

Segundo o ministério, um míssil caiu em águas territoriais, enquanto o outro caiu fora do limite delas.

Não houve comentário imediato por parte do Irã.

O lançamento dos mísseis ocorre após o fim do prazo de 60 dias para as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã sem quaisquer avanços, aumentando os temores de uma nova escalada no conflito que vem prejudicando a navegação pelo Estreito de Ormuz desde fevereiro.

“O Ministério da Defesa afirma estar totalmente preparado para lidar com quaisquer ameaças e enfrentar com firmeza tudo o que vise desestabilizar a segurança do Estado”, afirmou a pasta em comunicado.

Na manhã desta terça-feira, o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos enviou um alerta por telefone aos residentes informando que a situação estava segura e que as pessoas deveriam retomar suas atividades normais, após um alerta anterior para uma ameaça de míssil.

Os Emirados Árabes Unidos haviam acusado recentemente o Irã de atacar navios da empresa estatal ADNOC enquanto transitavam pelo Estreito de Ormuz.

O Irã não assumiu a responsabilidade pelos ataques aos navios da ADNOC.

A Guarda Revolucionária do Irã já havia ameaçado tomar medidas contra navios que transitassem pelo estreito caso estivessem ligados a adversários de Teerã ou não cumprissem as diretrizes iranianas.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por lucasoliveira.

Conteúdo Original / Fonte: lucasoliveira
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.