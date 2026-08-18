Famosos lamentam morte de Glória Menezes: “Que dia triste para a arte”

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A atriz Glória Menezes morreu nesta terça (18) aos 91 anos, conforme confirmado por sua assessoria à CNN Brasil. Ela estava em casa.

Com a morte de mais uma das grandes atrizes da televisão brasileira nesta data, além de Laura Cardoso, celebridades lamentaram a morte da atriz. O ator e humorista Luis Miranda também lamentou o ocorrido: “Duas gigantes, duas histórias eternas. Que dia triste para nossa arte”.

Ana Maria Braga fez uma publicação se despedindo da colega de televisão de longa data e relembrou o falecimento do esposo da atriz, Tarcísio Meira. “Grande atriz, dona de personagens marcantes que fizeram parte da nossa história. Um dos maiores nomes da televisão brasileira. Entre mocinhas e vilãs, Glória deixou também o seu carisma e uma presença que jamais serão esquecidos”, refletiu a apresentadora.

“Glória e Tarcísio formaram um dos grandes casais da televisão brasileira e, agora, se reencontram na eternidade. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos fãs dessa atriz tão querida. Descanse em paz, Glória”, concluiu Ana Maria.

“Que dia triste”, escreveu a atriz Beth Goulart.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Luís Miranda lamenta morte de Glória Menezes • Reprodução/Instagram

Beth Goulart lamenta morte de Glória Menezes • Reprodução/Instagram

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasantos.

Conteúdo Original / Fonte: larissasantos