Fenerbahçe e Lyon empatam, e decisão por vaga na Champions fica para volta

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Fenerbahçe e Lyon empataram por 1 a 1 na tarde desta terça-feira (18), no Chobani Stadium, em Istambul, na Turquia, pelo jogo de ida dos playoffs de classificação para a fase de liga da Uefa Champions League. Lois Openda e Mason Greenwood marcaram os gols da partida.
O jogo
O primeiro tempo morno ficou aquém da festa da torcida turca no pré-jogo e durante a partida. Quem abriu o placar foi o Lyon, aos 40 minutos, quando Corentin Tolisso chegou à linha de fundo e cruzou para trás. O atacante belga Lois Openda apareceu para cabecear e colocar os franceses em vantagem.
Logo no início do segundo tempo, o Fenerbahçe empatou. Em uma boa jogada da esquerda para a direita, Kerem Akturkoglu virou o jogo e encontrou Mason Greenwood. O atacante cortou o lateral-esquerdo brasileiro Abner Vinícius e bateu no canto do goleiro Dominik Greif para deixar tudo igual.
Jogo da volta
Antes da partida de volta, na próxima quarta-feira (26), as duas equipes terão compromissos por seus respectivos campeonatos nacionais. O Fenerbahçe enfrenta o Konyaspor em casa, no sábado (22), às 15h30 (de Brasília). Do outro lado, o Lyon encara o Toulouse fora de casa, também no sábado (22), às 15h45 (de Brasília), pela estreia da Ligue 1, o Campeonato Francês.
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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gustavoriguetti.