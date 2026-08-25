Festa do Peão de Barretos: relembre shows marcantes da história do rodeio

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A Festa do Peão de Barretos é o encontro anual de música sertaneja e reúne, anualmente, artistas que se destacam na indústria fonográfica, além de lançar cantores que fazem história posteriormente.

Na história, o recinto do rodeio já recebeu artistas internacionais como Garth Brooks, Mariah Carey e Alan Jackson, e coleciona momentos das atrações nacionais, como o churrasco ao vivo do Gusttavo Lima e o reencontro do grupo Amigos.

Relembre momentos históricos da Festa do Peão de Barretos

Grupo Amigos (1998)

Dois meses após a morte de Leandro, dupla de Leonardo, que foi vítima de um câncer, o show reuniu cerca de 55 mil pessoas no recinto. Os cantores dedicaram a música “Viola Enluarada” ao componente que faleceu.

No início do show, o público recebeu uma vela — que acendeu enquanto os artistas entoavam “Ave Maria” na arena. “Fazer o ‘Amigos’ sem ele é muito difícil”, disse Leonardo na ocasião.

Luan Santana (2010)

Escolhido como embaixador do festival, o cantor fez uma apresentação para cerca de 60 mil pessoas — batendo o recorde da Festa. Luan cantou seus sucessos da época como “Meteoro”, “Tô de Cara”, “Minha Boca Você não Beija Mais”, “Sinais” e “Digitais”.

O cantor revelou em entrevista ao podcast Flow, em 2021, que sua história com o festival começou em 2009, quando se apresentou sem nenhum tipo de remuneração no palco alternativo. Apenas um ano depois, foi convidado para representar a festa.

Garth Brooks (2015)

O cantor norte-americano de country retornou aos palcos brasileiros 17 anos depois, já tendo feito um show na Festa do Peão de Barretos em 1999. Na apresentação, convidou as duplas Fernando & Sorocaba e Chitãozinho & Xororó, a cantora Paula Fernandes e a apresentadora Xuxa Meneghel para participar.

Brooks pagou todas as despesas de viagem — suas e da banda — para realizar o show e bilheteria da noite foi destinada integralmente ao Hospital do Câncer de Barretos.

Gusttavo Lima (2017)

O Embaixador da vez — que adotou como seu apelido oficial — prometeu um show de quatro horas no evento e cumpriu. No palco o cantor relembrou seus sucessos do começo da carreira, como “60 segundos”, “Inventor dos Amores” e “Cabelo Cor de Ouro”.

Além dessas, tocou os sucessos da época como “Homem de Família”, “Fui fiel”, “Jejum de amor” e “Vidinha de balada”.

Às 6h da manhã, com o Sol nascendo, Gusttavo trouxe uma churrasqueira para o palco — servindo carne para alguns fãs que estavam perto do palco. Neste momento, apostou no modão, cantando “Telefone Mudo”, do Trio Parada Dura, “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó, entre outros.

Reencontro Amigos (2019)

O grupo formado por Zezé Di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó e Leonardo se reuniu novamente após 21 anos da última apresentação no Parque do Peão. “Por mais que a gente já tenha estado aqui antes, a gente treme toda vez que sobe nesse palco”, disse Zezé Di Camargo durante o show.

Os Amigos aproveitaram para gravar o clipe da música “Única”, composta por Xororó, Tonny e Kleber.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giovanachrist.

Conteúdo Original / Fonte: giovanachrist