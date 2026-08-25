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Fiuk fala de possível diagnóstico de autismo: “Não tive coragem”

Por CNN Brasil
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Fiuk fala de possível diagnóstico de autismo: “Não tive coragem”

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O cantor Fiuk, 30, se abriu sobre ter uma suspeita de estar no espectro autista. Em uma publicação recente chamada “O assunto mais sério de toda minha vida”, ele falou que passou a investigar o quadro, mas não chegou a um diagnóstico completo por medo de julgamento.

“Descobri, de uns anos para cá, que, possivelmente, eu sou do espectro autista. Ainda não tive coragem de fazer o diagnóstico. Eu comecei, mas não terminei. Porque eu tinha medo de as pessoas me olharem diferente”, começou Fiuk.

Ele acrescentou que vivia com medo dos julgamentos que poderia receber tanto de familiares quanto de colegas de trabalho. “Eu sinto que estou nascendo agora, do jeito que eu sou; não sei que nível ainda. Eu não tenho mais vergonha disso, tenho orgulho”, e avaliou os desafios que precisou superar, mesmo convivendo com o possível quadro.

Fiuk refletiu que entende por que gostava tanto de atuação e de viver personagens, pois precisou performar uma personalidade diferente desde a infância. “Eu não podia falar o que estava sentindo, o que eu estava pensando direito, senão eu era considerado louco, mesmo dentro de casa (…) Entendo por que me identifico com a atuação, me ajudou muito.”

Ele aconselhou outras pessoas que compartilham dos seus “traumas e características” a não se sentirem desamparadas e a não tentarem se encaixar no padrão de outras pessoas. “Você que se sente sozinho, que foi contestado a vida inteira, que duvidaram de você, se abre comigo. Me manda uma mensagem, só de falar você vai tirar um peso”, estimulou o ator.

“Tiraram a gente de loucos, desvairados a vida inteira; talvez a gente só tenha um coração um pouco puro demais. “Aproxime-se de pessoas iguais a nós”, concluiu. “Talvez a real família não seja a que nasceu do sangue, mas a que a gente construiu na nossa caminhada.”

Fiuk chamou atenção na última semana ao falar sobre o rompimento com seu pai, Fábio Jr., e a irmã, Cleo Pires, e também por passar por sérios problemas financeiros. Para lidar com as dívidas, ele dividiu que está vendendo carros e itens pessoas para arrecadar dinheiro.

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*Publicada por Larissa Santos.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasantos.

Conteúdo Original / Fonte: larissasantos
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