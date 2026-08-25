Forças da Síria lideradas pelos curdos anunciam dissolução

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O comandante das SDF (Forças Democráticas da Síria), lideradas pelos curdos, Mazloum Abdi, anunciou nesta terça-feira (25) a dissolução das SDF e sua integração às instituições estatais sírias, marcando um passo importante nos esforços para unificar o país após anos de conflito.

As SDF, apoiadas durante anos pelos Estados Unidos na luta contra o grupo Estado Islâmico (também conhecido como ISIS), controlavam grandes áreas do nordeste da Síria e atuavam como a força militar da administração autônoma da região, liderada pelos curdos.

Tom Barrack, que ocupa simultaneamente os cargos de embaixador dos EUA na Turquia e enviado especial para a Síria, classificou o acordo como “absolutamente histórico”, acrescentando: “É assim que se parece uma integração real”.

“Anunciamos a dissolução das Forças Democráticas da Síria, da Administração Autônoma e de todas as formações militares e civis a elas vinculadas, bem como sua plena integração às instituições estatais”, disse Abdi em um breve comunicado.

Em um discurso separado, proferido no Palácio Presidencial em Damasco, Abdi afirmou que as SDF concluíram o processo de integração de suas tropas em unidades do exército sírio.

“Após o acordo com o presidente Ahmed al-Sharaa e a conclusão da integração de nossas forças em brigadas do exército sírio, anunciamos hoje o fim da missão das Forças Democráticas da Síria e, com total responsabilidade, sua dissolução como força militar independente”, declarou.

Abdi descreveu a medida como um ponto de virada histórico para a Síria. “Queremos que este dia marque o início de uma transição genuína do campo de batalha para o trabalho de reconstrução, e de uma era de armas para uma era de paz”, disse ele.

Abdi também afirmou que al-Sharaa se comprometeu a proteger o direito ao ensino da língua curda e demonstrou abertura em relação à educação na língua materna.

Em março do ano passado, a liderança síria chegou a um acordo com as SDF para integrar as instituições e forças lideradas pelos curdos ao Estado sírio, como parte de um esforço mais amplo para reunificar o país após anos de guerra civil.

O anúncio da dissolução sinaliza uma grande reestruturação do cenário político e de segurança da Síria sob a nova liderança que assumiu o poder após a deposição do ditador Bashar al-Assad em 2024.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por mariabaccarin.

Conteúdo Original / Fonte: mariabaccarin