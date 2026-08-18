Ind. Rivadavia x Fluminense: escalações e onde assistir à Libertadores

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Independiente Rivadavia e Fluminense entram em campo nesta terça-feira (18), às 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG), confronto válido pelas oitavas de final da Libertadores
A partida terá transmissão da ESPN e Disney+. Além do tempo real do CNN Esportes.
O Fluminense saiu com um empate sem gols no jogo de ida, mesmo com uma alta posse de bola e dominando o rival no setor ofensivo, foi pouco objetivo e chutou apenas uma vez contra a meta adversária. Entretanto o Tricolor vem de uma vitória no Brasileirão, contra o Palmeiras, por 3 a 2, e quer aproveitar o bom momento para conseguir uma classificação fora de casa.
Já o Independiente Rivadavia buscou de todas as formas abrir uma vantagem no Maracanã, e obrigou o goleiro Fábio, do Flu, a fazer diversas defesas. Mesmo com o volume ofensivo, o El Azul não conseguiu atravessar a defesa do oponente, e vai ter a vantagem de tentar uma classificação diante de sua torcida.
Escalações de Independiente Rivadavia x Fluminense
- Ind. Rivadavia: Bolcato; Bonifacio, Costa, Stude e Elordi; Bottari, Bucca, Florentí e Fernandez; Salas e Arce
- Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules, PH Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk
Onde assistir a Independiente Rivadavia x Fluminense
- TV: ESPN
- Streaming: Disney+
- Tempo Real: CNN Esportes
Ficha técnica de Independiente Rivadavia x Fluminense
- Data: 18/08/2026
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG)
- Fase: Oitavas de final
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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielteles.