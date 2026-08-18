18/08/2026
ContilNet Notícias Logo
18/08/2026
ContilPop
Influenciadora de 33 anos morre após complicações de cirurgia e marido faz desabafo
“Não quero ser sua”: música de Marina Sena viraliza em meio a término
Laura Cardoso partiu a menos de um mês de celebrar 99 anos de idade
Neta detalha último momento de Laura Cardoso: “Respirou e foi embora”
Viúva aos 52 anos, Laura Cardoso nunca voltou a se casar: “Acho que não encontrei”
Quem era Carlos Cesare, ator que interpretou Pablo no Qual é a Música?
Fábio Porchat e pai ganham ação após falsas acusações sobre Lei Rouanet
Repercussão do término de Marina Sena e Juliano Floss movimenta fãs
Bisneto de Laura Cardoso diz que atriz morreu “do jeito que queria”
Globo tira Sessão da Tarde do ar após morte de Laura Cardoso

Ind. Rivadavia x Fluminense: escalações e onde assistir à Libertadores

Por CNN Brasil
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Ind. Rivadavia x Fluminense: escalações e onde assistir à Libertadores

Compartilhar matéria

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Independiente Rivadavia e Fluminense entram em campo nesta terça-feira (18), às 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG), confronto válido pelas oitavas de final da Libertadores

A partida terá transmissão da ESPN e Disney+. Além do tempo real do CNN Esportes.

O Fluminense saiu com um empate sem gols no jogo de ida, mesmo com uma alta posse de bola e dominando o rival no setor ofensivo, foi pouco objetivo e chutou apenas uma vez contra a meta adversária. Entretanto o Tricolor vem de uma vitória no Brasileirão, contra o Palmeiras, por 3 a 2, e quer aproveitar o bom momento para conseguir uma classificação fora de casa.

Já o Independiente Rivadavia buscou de todas as formas abrir uma vantagem no Maracanã, e obrigou o goleiro Fábio, do Flu, a fazer diversas defesas. Mesmo com o volume ofensivo, o El Azul não conseguiu atravessar a defesa do oponente, e vai ter a vantagem de tentar uma classificação diante de sua torcida.

Escalações de Independiente Rivadavia x Fluminense

  • Ind. Rivadavia: Bolcato; Bonifacio, Costa, Stude e Elordi; Bottari, Bucca, Florentí e Fernandez; Salas e Arce
  • Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules, PH Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk

Onde assistir a Independiente Rivadavia x Fluminense

  • TV: ESPN
  • Streaming: Disney+
  • Tempo Real: CNN Esportes

Ficha técnica de Independiente Rivadavia x Fluminense

  • Data: 18/08/2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG)
  • Fase: Oitavas de final

Acompanhe Esportes nas Redes SociaisTópicosFluminenseFutebol brasileiro

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielteles.

Conteúdo Original / Fonte: gabrielteles
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.