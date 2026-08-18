Ind. Rivadavia x Fluminense: escalações e onde assistir à Libertadores

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Independiente Rivadavia e Fluminense entram em campo nesta terça-feira (18), às 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG), confronto válido pelas oitavas de final da Libertadores

A partida terá transmissão da ESPN e Disney+. Além do tempo real do CNN Esportes.

O Fluminense saiu com um empate sem gols no jogo de ida, mesmo com uma alta posse de bola e dominando o rival no setor ofensivo, foi pouco objetivo e chutou apenas uma vez contra a meta adversária. Entretanto o Tricolor vem de uma vitória no Brasileirão, contra o Palmeiras, por 3 a 2, e quer aproveitar o bom momento para conseguir uma classificação fora de casa.

Já o Independiente Rivadavia buscou de todas as formas abrir uma vantagem no Maracanã, e obrigou o goleiro Fábio, do Flu, a fazer diversas defesas. Mesmo com o volume ofensivo, o El Azul não conseguiu atravessar a defesa do oponente, e vai ter a vantagem de tentar uma classificação diante de sua torcida.

Escalações de Independiente Rivadavia x Fluminense

Ind. Rivadavia: Bolcato; Bonifacio, Costa, Stude e Elordi; Bottari, Bucca, Florentí e Fernandez; Salas e Arce

Bolcato; Bonifacio, Costa, Stude e Elordi; Bottari, Bucca, Florentí e Fernandez; Salas e Arce Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Martinelli, Hércules, PH Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk

Onde assistir a Independiente Rivadavia x Fluminense

TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Disney+ Tempo Real: CNN Esportes

Ficha técnica de Independiente Rivadavia x Fluminense

Data: 18/08/2026

18/08/2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG)

Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG) Fase: Oitavas de final

Acompanhe Esportes nas Redes SociaisTópicosFluminenseFutebol brasileiro

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielteles.

Conteúdo Original / Fonte: gabrielteles