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Lotofácil hoje, concurso 3771: Confira o resultado sorteado nesta terça-feira (25)

Por InfoMoney
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Lotofácil hoje, concurso 3768: Confira o resultado sorteado nesta sexta-feira (21)

As dezenas do concurso número 3771 da Lotofácil foram sorteadas na noite desta terça-feira (25), em São Paulo.

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Os números sorteados foram: 16 – 25 – 12 – 02 – 23 – 09 – 21 – 03 – 17 – 18 – 05 – 10 – 11 – 04 – 15.

O prêmio estimado para este concurso era de R$ 2.000.000,00.

Comece agora!

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) nas lotéricas credenciadas da Caixa, em todo o país, ou pela internet.

Para apostar na Lotofácil é preciso marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no bilhete. O apostador fatura se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor de um jogo simples custa a partir de R$ 3,00, e os sorteios ocorrem de segunda a sábado.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Erick Souza.

Conteúdo Original / Fonte: Erick Souza
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