Mega-Sena hoje, concurso 3049: Confira o resultado sorteado nesta terça-feira (25)

As dezenas do concurso número 3049 da Mega-Sena foram sorteadas na noite desta terça-feira (25), em São Paulo.

Os números sorteados foram: 53 – 43 – 13 – 55 – 06 – 36.

O prêmio estimado para este concurso era de R$ 2.842.131,94.

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As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. As chances de acertar as seis dezenas com uma aposta simples são de 1 em 50.063.860.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Erick Souza.

Conteúdo Original / Fonte: Erick Souza