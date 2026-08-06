Messi marca dois em vitória do Inter Miami; quantos faltam para o milésimo?

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Em seu primeiro jogo como titular do Inter Miami desde a Copa do Mundo, Lionel Messi brilhou na vitória de sua equipe por 4 a 2 sobre o San Luis, do México, nesta quarta-feira (5), na estreia do time estadunidense na Leagues Cup.

O camisa 10 argentino marcou duas vezes e ainda deu uma assistência para o zagueiro brasileiro Micael, emprestado pelo Palmeiras, fechar o placar.

SI CAPITÁN! Messi x2 😎💪 pic.twitter.com/ssqChmttZL — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 6, 2026

Agora, Messi soma 921 gols na carreira e está a apenas 79 do milésimo.

Além do impressionante número de gols, o astro também tem 419 assistências.

O Inter Miami volta a campo no sábado (8), contra o Monterrey, do México, pela segunda rodada da fase de grupos da Leagues Cup.

A equipe busca o segundo título na competição, que marcou justamente a primeira taça da história do clube, conquistada em 2023, já liderado por Lionel Messi.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por brunorodrigues.

Conteúdo Original / Fonte: brunorodrigues