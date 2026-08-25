Ministério lancará edital de concessão da Rota do Pequi nesta sexta (28)

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O ministério dos Transportes irá lançar o edital de concessão da BR-060, conhecida como Rota do Pequi, que liga Goiânia (GO) a Brasília (DF) nesta sexta-feira (28), conforme adiantou a secretaria nacional do Transporte Rodoviário, Viviane Esse.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a secretaria explicou que, além deste, o governo prevê lançar os editais da Rota Agro Central (BR-070/174/364), entre Mato Grosso e o sul de Rondônia, além da Rota 2 de Julho, que contempla trechos das BR-324 e BR-116 (antiga ViaBahia) e dois lotes rodoviários no Rio Grande do Sul, que foram adiados em junho após não receberem propostas.

O cronograma segue o previsto pelo ministério, que reduziu o cronograma de certames previsto para este ano, em meio ao calendário apertado devido às eleições gerais de outubro, segundo mostrou a CNN.

Alguns dos projetos ainda estão sob estudo ou análise do TCU (Tribunal de Contas da União), mas a expectativa do governo é que a maioria dos leilões seja realizada entre novembro e dezembro.

Inicialmente o ministério previa 13 concessões rodoviárias para 2026, mas até o momento realizou apenas três.

À época, o ministro dos Transportes, Goerge Santoro, pontuou a necessidade de a pasta ter trabalhado com uma meta “ambiciosa”.

“Se eu coloco uma meta muito pequena, as expectativas são pequenas. Nós colocamos metas ambiciosas”, afirmou.

O certame mais recente realizado foi o da Régis Bittencourt, trecho estratégico que liga São Paulo (SP) a Curitiba (PR) e foi vencido pela EPR após desconto oferecido de 22,53% sobre a tarifa básica de pedágio.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por rafaelvillarroel.

Conteúdo Original / Fonte: rafaelvillarroel