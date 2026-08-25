NBA: Golden State Warriors fecha contratações para ajudar Curry na armação

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Buscando dar ao craque Stephen Curry um elenco competitivo, o Golden State Warriors fechou, nesta terça-feira (26), duas contratações para a temporada 2026/27 da NBA, segundo Shams Charania, repórter da ESPN.

O ala-armador Georges Niang assinou com a franquia da Califórnia por uma temporada e salário de US$ 3,9 milhões, cerca de R$ 20 milhões, enquanto o armador Brandon Williams vai receber US$ 2,6 milhões, cerca de R$ 13,3 milhões, por um ano de vínculo.

Niang está na na liga desde 2016/17, mas não entrou em quadra na temporada passada por conta de lesão. Tem médias de 7,4 pontos, 2,5 rebotes, 1,0 assistência, 0,3 roubo e 0,1 toco em 17,5 minutos por partida, além de aproveitamento de 39,9% nas bolas de três.

Williams, por outro lado, entrou na NBA em 2021/22 — em 2022/23, estava na NBA G League — e acumula médias de 10,7 pontos, 2,4 rebotes, 3,2 assistências, 0,8 roubo e 0,3 toco em 19,3 minutos por jogo.

Na temporada 2025/26, os Warriors terminaram a temporada regular na décima colocação, com 37 vitórias e 45 derrotas. No play-in, até passaram pelo LA Clippers na primeira rodada, mas, na disputa pela oitava vaga para os playoffs, foram eliminados pelo Phoenix Suns.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gustavoabraao.

Conteúdo Original / Fonte: gustavoabraao