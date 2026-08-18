Queda de passarela na Fernão Dias: equipes fazem remoção de destroços

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Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), corpo de bombeiros e da concessionária responsável pela Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Vargem, no interior de São Paulo, estão removendo destroços do local, após o desabamento de uma passarela nesta terça-feira (18).

O desabamento ocorreu após um caminhão atingir a estrutura no km 4,1 da Rodovia, deixando duas pessoas mortas.

Os agentes ainda estão atuando com a segurança viária, sinalização e orientação dos motoristas, além de estarem realizando a remoção das vigas de concreto da passarela.

A PRF informa que ainda não há previsão para a liberação da rodovia, com os dois sentidos da pista totalmente interditados.

De acordo com a polícia, há aproximadamente 18 quilômetros de congestionamento no sentido Belo Horizonte (Norte) e 15 quilômetros no sentido São Paulo (Sul).

A PRF comunica que motoristas devem evitar o trecho e seguir as orientações das equipes que atuam no local.

As autoridades orientam a utilização de rotas alternativas nos dois sentidos da via. Veja:

Sentido Belo Horizonte → São Paulo

O desvio começa no km 1,9 da BR-381, em Vargem (SP). A partir desse ponto, os motoristas deverão seguir pelas vias municipais e estaduais, passando por Vargem, Joanópolis, Piracaia e Bragança Paulista.

O acesso de retorno à Fernão Dias será pelo km 19, em Bragança Paulista (SP).

Sentido São Paulo → Belo Horizonte

O desvio começa no km 19 da BR-381, em Bragança Paulista (SP). O trajeto segue por Bragança Paulista, Piracaia, Joanópolis e Vargem.

O retorno à Fernão Dias será pelo km 1,9, em Vargem (SP)

Entenda o caso

Uma passarela desabou, na manhã desta terça-feira (18), após um caminhão atingir a estrutura no km 4,1 da Rodovia Fernão Dias (BR-381), no município de Vargem, no interior de São Paulo. O acidente deixou duas pessoas mortas.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo, que seguia sentido São Paulo, ultrapassou a altura permitida e se chocou contra a estrutura. Imagens obtidas pela CNN Brasil mostram o momento da colisão. Veja:

Além das duas vítimas fatais, foi confirmada uma terceira vítima ferida em avaliação pelas equipes de resgate. De acordo com a polícia, os mortos estavam dentro de um veículo que estava transitando no sentido contrário ao caminhão que atingiu a passarela.

À CNN Brasil, a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) informou que monitora a atuação da concessionária e as providências adotadas no local. De acordo com a agência, as circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelos órgãos competentes.

Nesse ínterim, a companhia ainda afirmou que acompanhará os desdobramentos do caso e, “no âmbito de suas atribuições regulatórias e fiscalizatórias, verificará as condições da infraestrutura e a atuação da concessionária”.

*Sob supervisão de AR.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por laurynamaral.

Conteúdo Original / Fonte: laurynamaral