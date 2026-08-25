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Quina hoje, concurso 7101: Confira o resultado sorteado nesta terça-feira (25)

Por InfoMoney
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Quina hoje, concurso 7098: Confira o resultado sorteado nesta sexta-feira (21)

As dezenas do concurso número 7101 da Quina foram sorteadas na noite desta terça-feira (25), em São Paulo.

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Os números sorteados foram: 52 – 32 – 48 – 68 – 62.

O prêmio estimado foi de R$ R$ 1.893.555,16.

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O prêmio estimado para este concurso era de cerca de R$ 2 milhões

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Prêmio estimado para este concurso era de mais de R$ 2,8 milhões

Para tentar a sorte na Quina, o apostador pode marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no bilhete. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

A Quina possui seis sorteios semanais, de segunda a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, em todo o país, ou pela internet.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Erick Souza.

Conteúdo Original / Fonte: Erick Souza
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