Quina hoje, concurso 7101: Confira o resultado sorteado nesta terça-feira (25)

As dezenas do concurso número 7101 da Quina foram sorteadas na noite desta terça-feira (25), em São Paulo.

Os números sorteados foram: 52 – 32 – 48 – 68 – 62.

O prêmio estimado foi de R$ R$ 1.893.555,16.

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Para tentar a sorte na Quina, o apostador pode marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no bilhete. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

A Quina possui seis sorteios semanais, de segunda a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, em todo o país, ou pela internet.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Erick Souza.

Conteúdo Original / Fonte: Erick Souza