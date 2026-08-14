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Acidente entre duas motocicletas é registrado em cruzamento de Sena Madureira

As circunstâncias que provocaram a colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Acidente entre duas motocicletas é registrado em cruzamento de Sena Madureira
Acidente entre duas motocicletas/Foto: ContilNet

Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na tarde desta sexta-feira (14), no cruzamento das ruas Cunha Vasconcelos e Siqueira Campos, em Sena Madureira.

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Segundo informações, a colisão deixou os ocupantes dos veículos feridos. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma equipe do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para prestar os primeiros atendimentos às vítimas.

A Polícia Militar também compareceu à ocorrência e realizou o isolamento da área, garantindo a segurança do local para o trabalho da perícia.

Após receberem atendimento, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital João Câncio Fernandes. Até o fechamento desta matéria, não haviam sido divulgadas informações sobre a identidade dos envolvidos nem sobre o estado de saúde deles.

As circunstâncias que provocaram a colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Veja o vídeo:

 

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