Lei Seca termina com meio quilo de cocaína apreendido no Acre

PM encontrou cocaína durante abordagem/Foto: Ascom PMAC

A Polícia Militar do Acre, por meio do 6º Batalhão, apreendeu aproximadamente 506 gramas de cocaína durante uma abordagem realizada na tarde desta sexta-feira (14), na Rua Absolon Moreira, nas proximidades do Cemitério São João Batista, em Cruzeiro do Sul.

A ação ocorreu durante uma fiscalização de trânsito no âmbito da Operação Lei Seca, quando os policiais abordaram um homem que conduzia uma motocicleta Honda Biz, de cor prata.

Durante a abordagem, os militares identificaram uma sacola com a identificação de uma empresa de cosméticos. Ao ser questionado sobre o conteúdo, o abordado informou que havia cocaína acondicionada em um plástico transparente.

Segundo o relato registrado pela equipe policial, o homem afirmou que havia recebido o entorpecente em frente à quadra do bairro Cruzeirinho e que pretendia embarcar em uma embarcação com destino ao município de Marechal Thaumaturgo.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido, juntamente com a droga apreendida e a motocicleta, à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A atuação contou com policiais militares do 6º BPM durante a Operação Lei Seca.