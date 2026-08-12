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Adolescente de 15 anos é apreendida com droga e dinheiro no Acre

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Adolescente de 15 anos é apreendida com droga e dinheiro no Acre

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida na manhã desta terça-feira (11) durante uma barreira policial montada na BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco. Com ela, os agentes encontraram uma quantidade de droga do tipo oxidado de cocaína, além de quase R$ 400 em dinheiro.

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Segundo informações repassadas à polícia, uma denúncia indicava que uma suspeita estaria saindo de Rio Branco com destino a Sena Madureira, transportando entorpecentes em um táxi que seguia pela rodovia federal.

Diante das informações, as equipes policiais montaram uma barreira na BR-364 e passaram a abordar veículos com as características repassadas. Em determinado momento, os agentes avistaram o táxi suspeito e realizaram a abordagem.

Durante a revista nos pertences da adolescente, os policiais localizaram a droga e o dinheiro em espécie. Diante da situação, a menor foi apreendida e encaminhada, juntamente com o material recolhido, para a Delegacia-Geral da Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Por se tratar de uma adolescente, o Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso e garantir os procedimentos previstos para menores de idade.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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