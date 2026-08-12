Suspeito de matar a esposa é preso após passar três dias escondido em mata

Homem de 42 anos foi localizado pela polícia na própria fazenda

Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso, Diogo Tavares, de 42 anos, é suspeito de matar a esposa. — Foto: Divulgação/ Primeira Página MT

Depois de passar três dias escondido em uma área de mata, o homem suspeito de matar a própria esposa a tiros foi preso nesta quarta-feira (12), em Vila Bela da Santíssima Trindade, a cerca de 550 quilômetros de Cuiabá (MT). O crime aconteceu no domingo (9). As informações são do Metrópoles.

Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso, Diogo Tavares, de 42 anos, é suspeito de matar a esposa, Sirley Pereira Gomes, também de 42 anos, durante uma discussão entre o casal.

De acordo com as investigações, o desentendimento se agravou e Sirley tentou fugir em direção à casa de vizinhos para pedir ajuda. Mesmo atingida pelos disparos, ela conseguiu retornar para a residência, onde pediu socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, Diogo fugiu de carro e passou a ser procurado pela polícia. Segundo o delegado Uendel Souza de Jesus, o suspeito teria escolhido uma região de mata para se esconder por conhecer bem esse tipo de ambiente.

“Ele é caçador e possui equipamentos que facilitam a entrada na natureza”, explicou o delegado.

Suspeito queria se entregar

Durante as buscas, os investigadores receberam a informação de que Diogo estaria escondido na própria fazenda e teria manifestado a intenção de se entregar.

Os policiais foram até o local, encontraram o suspeito e efetuaram a prisão.

Conduzido à delegacia, ele optou por não prestar depoimento e afirmou que só falará na presença de um advogado.

Após as diligências, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva por feminicídio consumado. O pedido foi aceito pela Justiça, e o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição do Judiciário.

Quatro armas foram investigadas

Durante as buscas na residência do casal, os policiais apreenderam três armas de fogo. A arma que teria sido utilizada no assassinato, no entanto, ainda não foi localizada.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles