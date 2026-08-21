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Advogado é preso após agredir a filha de 6 anos dentro de elevador

Câmeras de segurança registraram puxões de cabelo e tapa no rosto na zona norte da capital

Por Redação ContilNet
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Advogado é preso após agredir a filha de 6 anos dentro de elevador
Imagens mostram o homem puxando o cabelo e dando um tapa na criança no elevador do prédio/ Foto: Reprodução

Um advogado de 44 anos foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (20) acusado de agredir a própria filha, uma criança de 6 anos. O crime ocorreu no interior de um elevador em um condomínio residencial localizado na Avenida Sebastião Henriques, no bairro Vila Siqueira, zona norte de São Paulo, e foi registrado por câmeras do circuito interno de segurança.

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A gravação mostra que as agressões começaram por volta de 18h24, momento em que o homem e a menina entraram no elevador. Antes mesmo do fechamento das portas, o advogado puxou a criança pelo cabelo, a segurou de forma brusca e desferiu um tapa em seu rosto. Uma pessoa que estava no local presenciou o início da ação, mas não interferiu.

Horas após o episódio no elevador, vizinhos do edifício ouviram barulhos de discussão intensa vindo do apartamento do casal e acionaram a Polícia Militar. A mãe da criança saiu do imóvel e aguardou a chegada das equipes na área externa do prédio, enquanto a menina foi entregue aos cuidados de parentes.

O advogado permaneceu no interior do apartamento e se recusou a abrir a porta para os policiais. Diante da resistência, equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram acionadas para conduzir o gerenciamento da crise.

A negociação para que o homem se rendesse durou cerca de três horas. A ocorrência contou com o suporte do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A criança passou por avaliação da equipe médica e não apresentou lesões corporais visíveis. Após se entregar, o advogado foi levado à 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), na zona norte da capital, onde a ocorrência foi registrada e segue sob investigação.

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