Grupo tenta fugir, mas acaba preso com arma e skunk em Rio Branco

Dois dos detidos já registravam passagens na Justiça pelos crimes de roubo e tráfico/ Foto: ContilNet

Uma ação realizada por policiais militares que participam do 1º Curso de Intervenção Rápida Ostensiva (CIRO) terminou com a prisão de suspeitos e a apreensão de drogas, arma de fogo, munições e outros materiais na noite desta sexta-feira (20), no Ramal Bom Jesus, região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A ocorrência foi registrada durante uma incursão realizada por integrantes do curso, que são vinculados ao Batalhão de Operações Especiais (BOPE). A equipe fazia patrulhamento na região e decidiu entrar a pé por um beco situado nas proximidades da Rua José Ferraz.

Durante a movimentação, os policiais teriam avistado um grupo de pessoas em via pública em uma situação que levantou suspeita de comercialização de entorpecentes. Assim que perceberam a presença da equipe, os indivíduos tentaram fugir.

Os militares iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançar e deter os suspeitos.

Na abordagem, foram encontradas diversas porções de skank, pinos contendo uma substância semelhante à cocaína, uma balança de precisão e dinheiro. Os policiais também localizaram uma câmera de monitoramento, que, conforme informações registradas na ocorrência, estaria sendo utilizada para acompanhar a movimentação nas proximidades e identificar a chegada das forças de segurança.

Arma e munições também são apreendidas

Além dos entorpecentes e dos materiais relacionados à suposta venda de drogas, a equipe encontrou um revólver calibre .38, acompanhado de 17 munições intactas, além de uma munição de pistola.

Os policiais realizaram consultas aos sistemas de segurança e verificaram que dois dos detidos já possuíam registros anteriores relacionados a tráfico de drogas e roubo.

Diante do material apreendido, os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), em Rio Branco. Drogas, arma, munições, dinheiro e os demais objetos encontrados durante a ação também foram apresentados na unidade policial.

Os suspeitos permaneceram à disposição da autoridade policial, que deverá adotar os procedimentos previstos em lei e dar continuidade às investigações.

O comandante do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva, major Kleyton, ressaltou a atuação dos militares e o trabalho desenvolvido pela unidade especializada no enfrentamento ao tráfico de drogas e à criminalidade na capital acreana.