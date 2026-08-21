Polícia prende suspeito com drogas durante ação contra tráfico em Rio Branco

Ação policial ocorreu após denúncia anônima de pai sobre dívida e ameaças contra filho usuário de drogas

Um dos suspeitos apontou arma contra a guarnição, gerou disparo de intervenção e fugiu por muros/ Foto: ContilNet

Uma operação da Força Tática da Polícia Militar terminou com a prisão de Alesson da Silva Conceição, nesta quinta-feira (20), durante uma ação de combate ao tráfico de drogas na Travessa Araçá, no bairro Vila Betel, em Rio Branco. No imóvel, os policiais encontraram porções de skank e cocaína, dinheiro e materiais que, segundo a polícia, seriam utilizados na preparação e embalagem dos entorpecentes.

A ação teve início após uma denúncia anônima apontar que uma residência localizada no final da travessa estaria sendo utilizada como ponto de comercialização de drogas. A pessoa que procurou a polícia afirmou que o próprio filho seria usuário de cocaína e teria acumulado uma dívida de aproximadamente R$ 300 com os supostos traficantes.

Ainda segundo o relato, o jovem estaria sendo ameaçado para quitar o débito. A denúncia apontava que dois homens estariam atuando na venda de drogas no endereço havia cerca de um mês, sendo um deles conhecido pelo apelido de “Rael” e o outro descrito como magro e tatuado.

O endereço já era conhecido pelas forças de segurança por registros anteriores relacionados ao tráfico e também teria sido alvo de outras denúncias recentes.

Suspeitos tentam fugir pelos fundos

Com as informações em mãos, os policiais foram até a residência e fizeram a aproximação a pé. A equipe encontrou portas e janelas abertas e, do lado de fora do imóvel, percebeu um forte cheiro característico de skunk.

Ao observarem o interior da casa por uma das janelas, os militares visualizaram dois homens e várias pequenas embalagens de uma substância semelhante à droga sobre uma cama.

Assim que perceberam a chegada da polícia, os dois correram em direção aos fundos do imóvel. Durante a fuga, segundo o registro da ocorrência, um dos suspeitos carregava um objeto semelhante a um revólver e teria apontado o objeto na direção dos policiais após receber ordem para se entregar.

Um dos militares efetuou um disparo, mas o homem conseguiu escapar pulando muros e entrando em uma área que dificultou sua localização.

O outro suspeito foi alcançado e detido. Ele foi identificado como Alesson da Silva Conceição.

Durante a revista, os policiais encontraram com ele um celular e R$ 120 em espécie. Conforme o registro policial, Alesson permaneceu em silêncio ao ser questionado e negou conhecer o homem que conseguiu fugir.

Drogas e materiais são apreendidos

Na sequência, os militares fizeram uma busca dentro da residência. Sobre uma cadeira, foram localizadas 10 trouxinhas de skank e 44 porções de uma substância semelhante à cocaína.

Também foram apreendidos sacos plásticos que, conforme a polícia, poderiam ser utilizados para embalar drogas, além de três tesouras e mais R$ 32 em dinheiro, distribuídos em diferentes cédulas.

Durante a vistoria, a equipe encontrou ainda outro aparelho celular e um tablet com o brasão do Governo do Estado do Acre, aparentemente pertencente à rede estadual de ensino. Um documento de identificação em nome de outra pessoa também foi localizado no imóvel.

Diante dos materiais encontrados, Alesson recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), juntamente com as drogas, dinheiro e demais objetos apreendidos.

O segundo suspeito que fugiu durante a abordagem não havia sido localizado até o fechamento da ocorrência. A Polícia Civil deverá prosseguir com as investigações para identificar o homem e esclarecer a participação dele no possível esquema de tráfico.