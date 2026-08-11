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Buscas por menino de 8 anos que desapareceu no Rio Juruá chegam ao 3º dia

O corpo do irmão, José, foi localizado na manhã de segunda-feira (10), durante a operação de resgate

Por José Halif, ContilNetAtualizado
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As buscas começaram ainda no domingo e avançaram até aproximadamente 20h
As buscas começaram ainda no domingo e avançaram até aproximadamente 20h | Foto: Ascom

Entraram nesta terça-feira (11) no terceiro dia as buscas por Davi Araújo da Silva, de 8 anos, que continua desaparecido nas águas do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul. O menino desapareceu no fim da tarde de domingo (9), juntamente com o irmão, José Araújo da Silva, de 11 anos.

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O menino desapareceu no fim da tarde de domingo, juntamente com o irmão,

O menino desapareceu no fim da tarde de domingo, juntamente com o irmão | Foto: Reprodução

O corpo de José foi localizado na manhã de segunda-feira (10), durante a operação de resgate. O menino foi encontrado por volta das 11h20 e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul. As equipes, no entanto, não conseguiram localizar Davi, e os trabalhos foram mantidos para tentar encontrar o irmão mais novo.

Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, os irmãos estavam acompanhados de um tio e brincavam de bola em uma praia localizada na região conhecida como Estirão do Remanso, abaixo do Porto do Governo. Durante a brincadeira, Davi teria entrado na água para buscar uma bola. Ao perceber que o irmão mais novo estava em dificuldade, José entrou no rio para tentar ajudá-lo. Os dois acabaram sendo arrastados pela correnteza e desapareceram.

A tragédia provocou forte comoção entre familiares, moradores e a comunidade escolar.

A tragédia provocou forte comoção entre familiares, moradores e a comunidade escolar | Foto: Reprodução

As buscas começaram ainda no domingo e avançaram até aproximadamente 20h, quando precisaram ser interrompidas devido à baixa visibilidade e às condições de segurança durante a noite. Os trabalhos foram retomados por volta das 6h de segunda-feira, com equipes do Corpo de Bombeiros concentradas no trecho onde as crianças foram vistas pela última vez.

Além dos bombeiros, pescadores voluntários também participaram das buscas. Foram esses voluntários que ajudaram a localizar o corpo de José na manhã de segunda-feira. A operação conta com trabalhos de mergulho e varredura de superfície no Rio Juruá, enquanto as equipes seguem concentradas na tentativa de localizar Davi.

A tragédia provocou forte comoção entre familiares, moradores e a comunidade escolar. José e Davi eram alunos da Escola Diocesana São José, que suspendeu as aulas na segunda-feira em solidariedade à família e diante da situação vivida pelos estudantes, professores e funcionários.

O pai dos meninos relatou o desespero vivido pela família desde o momento em que recebeu a notícia do desaparecimento. Em entrevista, ele afirmou que mantém a esperança enquanto as equipes continuam procurando Davi.

Enquanto o corpo de José já foi localizado e encaminhado para os procedimentos legais, a família permanece à espera de notícias sobre Davi. As buscas pelo menino de 8 anos continuam nesta terça-feira, terceiro dia da operação, no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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