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Bombeiros retomam buscas por irmãos que desapareceram no Rio Juruá

O caso aconteceu por volta das 17h deste domingo (9)

Por José Halif, ContilNetAtualizado
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As buscas foram iniciadas ainda no domingo e seguiram até aproximadamente 20h
As buscas foram iniciadas ainda no domingo e seguiram até aproximadamente 20h | Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta segunda-feira (10) as buscas pelos irmãos José Araújo da Silva, de 11 anos, e Davi Araújo da Silva, de 8 anos, desaparecidos nas águas do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.

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Os dois irmãos estavam brincando de bola em uma das praias da região conhecida como Estirão do Remanso, abaixo do Porto do Governo, acompanhados de um tio, quando desapareceram no rio. O caso aconteceu por volta das 17h deste domingo (9).

As buscas foram iniciadas ainda no domingo e seguiram até aproximadamente 20h, quando precisaram ser suspensas por questões de segurança durante a noite. As equipes retornaram ao local por volta das 6h desta segunda-feira e deram continuidade às operações.

José e Davi são alunos da Escola Diocesana São José, que comunicou a suspensão das aulas nesta segunda-feira (10) em razão do desaparecimento e da situação vivenciada pela comunidade escolar.

Em comunicado divulgado neste domingo, a direção informou que recebeu com profundo pesar a notícia do afogamento de um dos alunos e destacou que, até o momento, os irmãos ainda não haviam sido localizados. A escola afirmou que acompanha as buscas e permanece unida à família neste momento de angústia.

A direção também pediu a compreensão da comunidade escolar e ressaltou que a paralisação das atividades ocorre como forma de respeito e solidariedade à família dos estudantes.

Enquanto isso, as equipes do Corpo de Bombeiros permanecem mobilizadas no Rio Juruá, concentrando as buscas no trecho onde as crianças foram vistas pela última vez.

Até o momento, José e Davi ainda não foram localizados. As operações seguem nesta segunda-feira na tentativa de encontrar os dois irmãos.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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