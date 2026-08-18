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Suspeita de abuso contra menina de 11 anos mobiliza Conselho Tutelar no Acre

Após tomar conhecimento da situação, os conselheiros realizaram os encaminhamentos necessários

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Por envolver uma criança, o caso é tratado com sigilo pelas autoridades.
Por envolver uma criança, o caso é tratado com sigilo pelas autoridades | Foto: ContilNet

O Conselho Tutelar de Sena Madureira foi acionado na segunda-feira (17) após receber uma denúncia de possível abuso contra uma menina de 11 anos, na região do Segundo Distrito do município.

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Após tomar conhecimento da situação, os conselheiros realizaram os encaminhamentos necessários e acionaram as autoridades competentes para que o caso seja investigado.

Segundo informações preliminares, o suspeito seria um homem que também reside na região do Segundo Distrito. A identidade dele não foi divulgada.

Por envolver uma criança, o caso é tratado com sigilo pelas autoridades. As circunstâncias da denúncia deverão ser esclarecidas durante a investigação, que ficará sob responsabilidade dos órgãos competentes.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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