Suspeita de abuso contra menina de 11 anos mobiliza Conselho Tutelar no Acre

Após tomar conhecimento da situação, os conselheiros realizaram os encaminhamentos necessários

Por envolver uma criança, o caso é tratado com sigilo pelas autoridades | Foto: ContilNet

O Conselho Tutelar de Sena Madureira foi acionado na segunda-feira (17) após receber uma denúncia de possível abuso contra uma menina de 11 anos, na região do Segundo Distrito do município.

Após tomar conhecimento da situação, os conselheiros realizaram os encaminhamentos necessários e acionaram as autoridades competentes para que o caso seja investigado.

Segundo informações preliminares, o suspeito seria um homem que também reside na região do Segundo Distrito. A identidade dele não foi divulgada.

Por envolver uma criança, o caso é tratado com sigilo pelas autoridades. As circunstâncias da denúncia deverão ser esclarecidas durante a investigação, que ficará sob responsabilidade dos órgãos competentes.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet