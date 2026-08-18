Jovem é preso com porções de maconha durante abordagem da PM

O jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil

Segundo a PM, a equipe recebeu uma denúncia durante patrulhamento | Foto: Ascom

Um jovem de 22 anos, identificado pelas iniciais J.S.R., foi preso pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (17), em Cruzeiro do Sul, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo a PM, a equipe recebeu uma denúncia durante patrulhamento informando que um homem estaria comercializando entorpecentes na região. Conforme o relato repassado aos policiais, a venda de espetos de churrasco seria utilizada para disfarçar a suposta atividade e o suspeito estaria oferecendo drogas a estudantes que desembarcavam de ônibus escolares.

Os militares localizaram J.S.R. em via pública, nas proximidades de um ponto de parada do transporte escolar. Durante a abordagem, foram encontradas nove porções de maconha, totalizando aproximadamente 30 gramas.

O jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet