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Entregador de lanche fica ferido após ser atropelado por veículo roubado em Rio Branco

Vítima de 31 anos sofreu traumatismo cranioencefálico e precisou ser intubada no local do acidente

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Entregador de lanche fica ferido após ser atropelado por veículo roubado em Rio Branco
Vítima de 31 anos sofreu traumatismo cranioencefálico e foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco/ Foto: ContilNet

O entregador de lanches Fernando Bussons de Araújo, de 31 anos, ficou em estado gravíssimo após ser atropelado por um veículo roubado na noite desta terça-feira (18), no cruzamento das ruas Boa Ventura e Santa Fé, no bairro Vitória, na região do São Francisco, em Rio Branco.

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Segundo informações de testemunhas, o veículo, um Polo Track branco, pertence a um motorista de aplicativo que havia recebido, durante a tarde, uma solicitação de corrida no bairro Morada do Sol com destino ao bairro Aviário.

Ao chegar ao local indicado, o motorista teria sido rendido por dois criminosos, um deles armado com um revólver calibre .38. Após ser rendido, ele foi colocado no porta-malas do automóvel e levado até a Estrada do Quixadá. Já amarrado, o motorista foi deixado às margens da estrada, enquanto os criminosos fugiram levando o veículo.

Pouco depois, motoristas que passavam pela região encontraram o homem amarrado e perceberam que ele precisava de ajuda. Eles pararam e, após saberem que se tratava de um roubo, levaram a vítima até o 3º Batalhão da Polícia Militar, localizado no bairro Vitória, onde o motorista comunicou o crime aos policiais de plantão.

Minutos depois da chegada da vítima ao batalhão, os policiais receberam, via rádio, a informação de que um veículo havia se envolvido em uma colisão violenta contra um entregador de lanches nas proximidades da Rua Boa Ventura.

Ao serem repassadas as características do automóvel envolvido no acidente, os militares constataram que se tratava do mesmo veículo roubado horas antes.

Moradores que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local para realizar o atendimento.

Motorista de aplicativo havia sido amarrado e deixado na Estrada do Quixadá horas antes da colisão./ Foto: ContilNet

Um socorrista que mora na região já havia iniciado os primeiros atendimentos à vítima antes da chegada da equipe do Samu. Na sequência, os profissionais deram continuidade ao socorro e constataram que Fernando apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) gravíssimo, além de outras lesões. Devido à gravidade do quadro, foi necessário realizar a intubação da vítima ainda no local.

A motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, utilizada pelo entregador ficou parcialmente destruída após a colisão e foi parar no cruzamento, próximo ao local onde Fernando foi encontrado caído.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para a realização dos trabalhos da perícia de trânsito.

Após o acidente, o criminoso que estava conduzindo o veículo roubado abandonou o automóvel e fugiu correndo. Imagens de câmeras de segurança da região teriam registrado detalhes da colisão e o momento em que o suspeito deixou o local correndo pelas ruas do bairro.

Depois de ser estabilizado pela equipe médica, Fernando foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco pela ambulância de suporte avançado, permanecendo em estado gravíssimo.

Após os procedimentos de praxe e a conclusão dos trabalhos periciais, a motocicleta e o veículo envolvido no acidente foram removidos do local por um guincho.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e localizar os responsáveis pelo roubo do veículo e pelo acidente.

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