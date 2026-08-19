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Mulher é presa com skank, cocaína, crack durante ação policial em Rio Branco

Ocorrência e material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes para apuração

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Mulher é presa com skank, cocaína, crack durante ação policial em Rio Branco
Suspeita tentou descartar embalagens com materiais ilícitos durante fuga em direção à mata/ Foto: Reprodução

F. K. M. R., de 22 anos, conhecida pelo apelido de “Loirinha”, foi presa pela equipe da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar na noite desta terça-feira (18), por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em uma área de invasão localizada na Rua Almino Alves Moreira, no bairro Calafate, nas proximidades da Escola Henrique Lima, em Rio Branco.

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Segundo informações dos policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo na região, considerada pelas equipes policiais como uma área com recorrentes ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes e roubos.

Durante a ação, os policiais foram abordados por um transeunte que, temendo ser identificado, pediu para que sua identidade fosse preservada. O homem relatou aos militares que havia identificado um possível ponto de venda de drogas no final da Rua Almino Alves Moreira.

Ainda conforme o relato repassado aos policiais, F. K. M. R., conhecida pelo apelido de “Loirinha”, estaria comercializando entorpecentes no local. O denunciante afirmou também ter presenciado uma negociação de drogas na região.

De posse das informações, os policiais seguiram até o endereço indicado. Devido às características do terreno e à dificuldade de acesso, a viatura não conseguiu chegar diretamente ao ponto informado. Com isso, os militares continuaram o deslocamento a pé até as proximidades da área.

Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram F. K. M. R. junto com outros indivíduos que, segundo a PM, aparentavam ser possíveis usuários de drogas.

Ao perceberem a aproximação da equipe, os indivíduos tentaram fugir em direção a uma área de mata. F. K. M. R. também tentou escapar e, durante a fuga, teria dispensado uma sacola branca no chão.

Os policiais acompanharam F. K. M. R. e conseguiram contê-la. Na sequência, realizaram uma busca na sacola dispensada e encontraram diversas substâncias com características de entorpecentes, entre elas skank, cocaína e pedras de crack.

Também foram encontradas uma balança de precisão, que, segundo a polícia, poderia estar sendo utilizada para a pesagem das substâncias, além de diversas embalagens de pequeno porte, compatíveis com o acondicionamento e fracionamento de drogas.

Ainda de acordo com a ocorrência policial, F. K. M. R. teria informado aos militares que estaria realizando a venda dos entorpecentes para um homem conhecido pelo apelido de “Sheik”.

Diante dos fatos, F. K. M. R. recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas, dinheiro trocado e demais materiais apreendidos, para que fossem adotadas as medidas cabíveis.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

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