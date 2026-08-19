Mulher é presa com skank, cocaína, crack durante ação policial em Rio Branco

Ocorrência e material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes para apuração

Suspeita tentou descartar embalagens com materiais ilícitos durante fuga em direção à mata/ Foto: Reprodução

F. K. M. R., de 22 anos, conhecida pelo apelido de “Loirinha”, foi presa pela equipe da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar na noite desta terça-feira (18), por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em uma área de invasão localizada na Rua Almino Alves Moreira, no bairro Calafate, nas proximidades da Escola Henrique Lima, em Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo na região, considerada pelas equipes policiais como uma área com recorrentes ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes e roubos.

Durante a ação, os policiais foram abordados por um transeunte que, temendo ser identificado, pediu para que sua identidade fosse preservada. O homem relatou aos militares que havia identificado um possível ponto de venda de drogas no final da Rua Almino Alves Moreira.

Ainda conforme o relato repassado aos policiais, F. K. M. R., conhecida pelo apelido de “Loirinha”, estaria comercializando entorpecentes no local. O denunciante afirmou também ter presenciado uma negociação de drogas na região.

De posse das informações, os policiais seguiram até o endereço indicado. Devido às características do terreno e à dificuldade de acesso, a viatura não conseguiu chegar diretamente ao ponto informado. Com isso, os militares continuaram o deslocamento a pé até as proximidades da área.

Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram F. K. M. R. junto com outros indivíduos que, segundo a PM, aparentavam ser possíveis usuários de drogas.

Ao perceberem a aproximação da equipe, os indivíduos tentaram fugir em direção a uma área de mata. F. K. M. R. também tentou escapar e, durante a fuga, teria dispensado uma sacola branca no chão.

Os policiais acompanharam F. K. M. R. e conseguiram contê-la. Na sequência, realizaram uma busca na sacola dispensada e encontraram diversas substâncias com características de entorpecentes, entre elas skank, cocaína e pedras de crack.

Também foram encontradas uma balança de precisão, que, segundo a polícia, poderia estar sendo utilizada para a pesagem das substâncias, além de diversas embalagens de pequeno porte, compatíveis com o acondicionamento e fracionamento de drogas.

Ainda de acordo com a ocorrência policial, F. K. M. R. teria informado aos militares que estaria realizando a venda dos entorpecentes para um homem conhecido pelo apelido de “Sheik”.

Diante dos fatos, F. K. M. R. recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas, dinheiro trocado e demais materiais apreendidos, para que fossem adotadas as medidas cabíveis.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.