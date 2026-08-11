Entregador é assaltado durante entrega de pizzas em Rio Branco

Rian Motoboy relatou ter sido vítima de uma emboscada armada por três adolescentes com o rosto coberto na travessa Beija-Flor

Vítima atendeu a pedido de R$ 200 com troco programado quando foi abordada na travessa Beija-Flor/ Foto: Instagram

O entregador e criador de conteúdo Rian Motoboy usou as redes sociais para relatar um assalto sofrido durante o trabalho na noite desta segunda-feira (10/8), no bairro Santa Inês, em Rio Branco. O profissional teve o celular de serviço, o troco e o pedido de entregas roubados após cair em uma falsa solicitação de alimentos.

Segundo o relato de Rian, o crime aconteceu na travessa Beija-Flor, próximo às ruas 12 de Junho e Cearense. Ele transportava uma encomenda da Pizzaria D’Terra no valor de R$ 200, com pedido de troco para R$ 50. Ao chegar ao endereço indicado na solicitação, o entregador foi surpreendido por três indivíduos que aparentavam ser adolescentes.

De acordo com o depoimento publicado no perfil do trabalhador, os suspeitos usavam capuzes para cobrir os rostos e exibiram armas de fogo para anunciar o assalto. Do local, o trio levou quatro pizzas, dois refrigerantes, o telefone celular utilizado por Rian para receber chamadas de trabalho e gravações diárias, além de danificar a motocicleta ao quebrar a luz do pisca do lado esquerdo.

O entregador contou que não percebeu tratar-se de uma armadilha antes de ingressar na via por nunca ter sido vítima de assalto no exercício da profissão. Apesar de perder o aparelho secundário e a encomenda, Rian conseguiu preservar os valores em dinheiro arrecadados ao longo da jornada do dia e o celular principal, modelo iPhone, utilizado na produção dos seus vídeos para a internet.

“Moral da história: roubaram meu celular, o pedido do restaurante e o troco. Não tinha percebido que era armação, como nunca fui roubado, acabei indo. Três ladrões, pareciam adolescentes com o rosto coberto, anunciaram o assalto com armas e levaram quatro pizzas, dois refrigerantes, meu celular de trabalho e algumas gravações. Não levaram meu dinheiro do dia, graças a Deus”, relatou o trabalhador no desabafo publicado nas redes sociais.

Após o ocorrido, o profissional percorreu a região para tentar localizar vestígios dos suspeitos e fez um alerta a outros entregadores que atuam no transporte de mercadorias no período noturno na capital. O caso deve ser registrado junto à Polícia Civil para investigação e identificação dos envolvidos na emboscada.