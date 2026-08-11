Custo de vida no Acre chega a R$ 3,5 mil e é o terceiro maior do Norte

Valor estimado para viver no estado fica atrás apenas de Tocantins e Roraima na região

Valor coloca o estado na terceira posição entre os sete estados da Região Norte com maior custo de vida. — Foto: Marcos Vicentti

Viver no Acre custa, em média, R$ 3.550, segundo o levantamento apresentado. O valor coloca o estado na terceira posição entre os sete estados da Região Norte com maior custo de vida, atrás apenas de Tocantins, com R$ 3.810, e Roraima, com R$ 3.710. As informações são baseadas nos números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e divulgadas no perfil Geografia Online.

O levantamento considera fatores que influenciam diretamente no orçamento das famílias, como moradia, alimentação, transporte, serviços e oportunidades econômicas. Os números mostram diferenças significativas entre os estados brasileiros e revelam que o custo necessário para viver varia bastante conforme a região.

No Norte, depois do Acre aparecem Rondônia, com custo estimado de R$ 3.100; Pará, com R$ 3.050; Amazonas, com R$ 2.990; e Amapá, com R$ 2.830.

Apesar de estar entre os estados mais caros da região, o Acre ainda apresenta um custo de vida inferior ao registrado nos estados que lideram o ranking nacional.

Distrito Federal lidera

O maior custo de vida do país está no Distrito Federal, onde o valor chega a R$ 4.920. Entre os estados, o Paraná aparece na primeira posição, com R$ 4.300, seguido por São Paulo, com R$ 4.270, e Santa Catarina, com R$ 4.180.

No Sudeste, o Espírito Santo registra R$ 3.780, enquanto Minas Gerais aparece com R$ 3.360 e Rio de Janeiro com R$ 3.340.

Já no Centro-Oeste, Goiás apresenta custo de R$ 3.370, Mato Grosso R$ 3.360 e Mato Grosso do Sul R$ 3.330.

Nordeste tem os menores valores

Os menores custos aparecem principalmente no Nordeste. Sergipe ocupa a última posição do ranking nacional, com R$ 2.010, seguido por Piauí, com R$ 2.230, e Alagoas, com R$ 2.450.

A diferença entre o custo estimado para viver no Acre e o registrado em Sergipe chega a R$ 1.540.

Os números evidenciam as diferenças regionais no país e mostram como o orçamento necessário para manter uma vida cotidiana pode mudar significativamente de um estado para outro.