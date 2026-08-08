A identificação ocorreu após o sistema de câmeras reconhecer o foragido durante a movimentação da Expoacre

Ele foi preso após se casar no Casamento Coletivo/Foto: ContilNet

Um homem identificado apenas como Mateus foi preso pela Polícia Civil na noite desta sexta-feira (7), logo após participar de um casamento coletivo realizado durante a Expoacre, no Parque de Exposições Wildy Viana, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo as informações apuradas, contra Mateus havia um mandado de prisão expedido pela Justiça da comarca de Porto Velho (RO). Ele teria sido localizado no próprio parque de exposições e recebeu voz de prisão após a ordem judicial ser identificada. A identificação ocorreu após o sistema de câmeras reconhecer o foragido durante a movimentação da Expoacre.

O homem teria acabado de oficializar o casamento quando foi abordado por um policial e detido. Na ocasião, equipes da Polícia Civil que estavam dando apoio às atividades no Parque de Exposições foram acionadas para realizar o cumprimento da ordem judicial.

Após receber voz de prisão, Mateus foi conduzido por agentes da Equipe de Pronto Emprego da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) até a Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, onde ficou à disposição da Justiça.

Conforme as informações preliminares, o homem estaria em liberdade porque seu advogado havia falecido, situação que teria deixado o acusado sem assistência jurídica naquele período. No entanto, essa informação ainda deverá ser esclarecida pelas autoridades.

Até o momento, não foi informado o motivo que originou o mandado de prisão expedido pela Justiça de Porto Velho. O caso deverá ser encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais.