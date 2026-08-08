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Foragido se casa na Expoacre e acaba preso ao ser identificado por câmera

A identificação ocorreu após o sistema de câmeras reconhecer o foragido durante a movimentação da Expoacre

Por Ithamar Souza, ContilNetAtualizado
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Foragido se casa na Expoacre e acaba preso ao ser identificado por câmera
Ele foi preso após se casar no Casamento Coletivo/Foto: ContilNet

Um homem identificado apenas como Mateus foi preso pela Polícia Civil na noite desta sexta-feira (7), logo após participar de um casamento coletivo realizado durante a Expoacre, no Parque de Exposições Wildy Viana, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

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Segundo as informações apuradas, contra Mateus havia um mandado de prisão expedido pela Justiça da comarca de Porto Velho (RO). Ele teria sido localizado no próprio parque de exposições e recebeu voz de prisão após a ordem judicial ser identificada. A identificação ocorreu após o sistema de câmeras reconhecer o foragido durante a movimentação da Expoacre.

O homem teria acabado de oficializar o casamento quando foi abordado por um policial e detido. Na ocasião, equipes da Polícia Civil que estavam dando apoio às atividades no Parque de Exposições foram acionadas para realizar o cumprimento da ordem judicial.

Após receber voz de prisão, Mateus foi conduzido por agentes da Equipe de Pronto Emprego da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) até a Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco, onde ficou à disposição da Justiça.

Conforme as informações preliminares, o homem estaria em liberdade porque seu advogado havia falecido, situação que teria deixado o acusado sem assistência jurídica naquele período. No entanto, essa informação ainda deverá ser esclarecida pelas autoridades.

Até o momento, não foi informado o motivo que originou o mandado de prisão expedido pela Justiça de Porto Velho. O caso deverá ser encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais.

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