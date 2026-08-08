Veículo saiu da área da ponte e acabou descendo pelo barranco em direção às margens do rio

Equipes de atendimento e segurança devem ser acionadas para verificar a ocorrência e avaliar a necessidade de resgate. — Foto: Reprodução

Um carro despencou nos barrancos às margens do rio Acre na tarde deste sábado (8), em Rio Branco. O acidente aconteceu por volta das 17h, nas proximidades da ponte Sebastião Dantas. As informações foram divulgadas pelo pesquisador climático Davi Friale, em suas redes sociais.

Segundo as informações, o veículo saiu da área da ponte e acabou descendo pelo barranco em direção às margens do rio. O carro ficou em uma área de difícil acesso.

As circunstâncias que provocaram o acidente ainda não foram esclarecidas. Também não há, até o momento, informações confirmadas sobre o estado de saúde das pessoas que estavam no veículo.

Equipes de atendimento e segurança devem ser acionadas para verificar a ocorrência e avaliar a necessidade de resgate.