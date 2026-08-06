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Homem em situação de rua é agredido em suposta disciplina em Rio Branco

Vítima de 38 anos foi atacada com pedaços de madeira e sofreu fratura no cotovelo e hematomas

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Homem em situação de rua é agredido em suposta disciplina em Rio Branco
Homem conseguiu fugir e pedir ajuda em um imóvel abandonado da região/ Foto: ContilNet

O homem S. S. O., de 38 anos, foi agredido na noite de quarta-feira (5/8) em uma ação atribuída a integrantes de uma organização criminosa na Rua Rui Barbosa, nas proximidades do Hotel do Papai, no bairro Papouco, em Rio Branco.

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Conforme apurado pela reportagem, S. S. O., que vive em situação de rua, caminhava pelo trecho quando foi abordado pelo grupo. Os agressores utilizaram ripas de madeira para atingi-lo em diversas partes do corpo.

Mesmo ferido, o homem conseguiu se afastar do local do ataque e buscar abrigo em um imóvel abandonado nas imediações, de onde pediu ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma equipe em ambulância de suporte básico. Os socorristas realizaram os procedimentos iniciais ainda no local e transportaram a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A equipe de atendimento da unidade hospitalar constatou fratura no cotovelo esquerdo, corte na região do cotovelo direito e múltiplos hematomas pelo corpo. A vítima deu entrada em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não recebeu chamados referentes ao caso no momento do ocorrido. O episódio deverá ser investigado pelas autoridades policiais competentes.

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