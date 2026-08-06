Homem em situação de rua é agredido em suposta disciplina em Rio Branco

Vítima de 38 anos foi atacada com pedaços de madeira e sofreu fratura no cotovelo e hematomas

Homem conseguiu fugir e pedir ajuda em um imóvel abandonado da região/ Foto: ContilNet

O homem S. S. O., de 38 anos, foi agredido na noite de quarta-feira (5/8) em uma ação atribuída a integrantes de uma organização criminosa na Rua Rui Barbosa, nas proximidades do Hotel do Papai, no bairro Papouco, em Rio Branco.

Conforme apurado pela reportagem, S. S. O., que vive em situação de rua, caminhava pelo trecho quando foi abordado pelo grupo. Os agressores utilizaram ripas de madeira para atingi-lo em diversas partes do corpo.

Mesmo ferido, o homem conseguiu se afastar do local do ataque e buscar abrigo em um imóvel abandonado nas imediações, de onde pediu ajuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma equipe em ambulância de suporte básico. Os socorristas realizaram os procedimentos iniciais ainda no local e transportaram a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A equipe de atendimento da unidade hospitalar constatou fratura no cotovelo esquerdo, corte na região do cotovelo direito e múltiplos hematomas pelo corpo. A vítima deu entrada em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não recebeu chamados referentes ao caso no momento do ocorrido. O episódio deverá ser investigado pelas autoridades policiais competentes.