Foram encontradas duas pequenas porções de uma substância com características de entorpecente, além de dinheiro

Marlyson teria afirmado que o material pertenceria a um homem chamado Sidney Cunha da Silva/Foto: ContilNet

Uma ação da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar terminou com a prisão de Marlyson de Oliveira, de 23 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (12), em uma área conhecida como “Boca do Sid”, no bairro Esperança, em Rio Branco.

A ocorrência teve início após o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) receber uma denúncia sobre uma possível movimentação relacionada à venda de entorpecentes naquela região. O ponto já seria conhecido pelas equipes policiais por suspeitas de comercialização de drogas.

Os militares foram até o endereço e entraram em um beco que dá acesso à parte mais afastada da área. Próximo a uma casa abandonada, a equipe teria visualizado Marlyson em uma situação que, segundo os policiais, seria compatível com a venda de entorpecentes.

Ainda conforme o relato da guarnição, o jovem teria acabado de entregar uma substância a outro homem. Ao perceber a aproximação dos policiais, esse segundo indivíduo correu em direção a um córrego situado nos fundos do local e conseguiu escapar. Buscas foram realizadas na região, mas ele não foi localizado.

Marlyson acabou abordado pelos militares. Durante a revista pessoal, foram encontradas duas pequenas porções de uma substância com características de entorpecente, além de dinheiro.

Mais materiais são encontrados em casa abandonada

Na sequência da ocorrência, os policiais fizeram uma averiguação na residência abandonada próxima ao ponto onde o suspeito havia sido abordado. No interior do imóvel, a equipe encontrou outras porções de material que, segundo a PM, estariam relacionadas à ocorrência, além de objetos que foram recolhidos e levados para a delegacia.

Durante a abordagem, de acordo com o registro policial, Marlyson teria afirmado que o material pertenceria a um homem chamado Sidney Cunha da Silva, conhecido na região como “Sid”.

O jovem também teria declarado que estaria naquele momento realizando a venda de drogas. Ainda segundo os policiais, ao fazer a declaração, ele demonstrou receio e disse temer represálias.

Diante do material localizado e das informações obtidas durante a ocorrência, Marlyson recebeu voz de prisão sob suspeita de tráfico de drogas.

O jovem foi encaminhado à delegacia, juntamente com os entorpecentes, dinheiro e demais objetos apreendidos. A Polícia Civil deverá investigar o caso, incluindo a procedência das drogas e as informações fornecidas pelo suspeito sobre uma possível ligação com o homem citado durante a abordagem.