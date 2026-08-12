A corporação reforça que a colaboração dos condutores é fundamental

Segundo a Polícia Militar, as fiscalizações permanecerão intensificadas nos próximos dias/Foto: ContilNet

Diante dos recentes registros de acidentes com vítimas fatais em Sena Madureira, a Polícia Militar do Acre, por meio do policiamento de trânsito, intensificou as ações de fiscalização nas ruas do município.

A iniciativa tem como principal objetivo reforçar a segurança viária e prevenir acidentes provocados por condutas imprudentes. Entre as irregularidades que estão no foco das abordagens estão a condução de veículos sob efeito de bebida alcoólica e a circulação de motoristas sem habilitação.

As equipes de trânsito estão ampliando as fiscalizações e realizando abordagens para verificar a documentação dos condutores e as condições dos veículos. A expectativa é coibir comportamentos de risco e conscientizar os motoristas sobre a importância de respeitar as normas de trânsito.

Segundo a Polícia Militar, as fiscalizações permanecerão intensificadas nos próximos dias. A corporação reforça que a colaboração dos condutores é fundamental para reduzir os riscos de acidentes e preservar vidas no trânsito de Sena Madureira.